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Şans Topu sonuçları 15 Mart: Bir kişi biledildi!

Şans Topu 5+1 sonuçları her çarşamba şans oyunu tutkunları tarafından heyecanla bekleniyor. Bu haftaki 15 Mart tarihli Şans Topu çekilişinde hangi şanslı numaralar kazandı? Şans Topu sonuçlarına göre bu hafta kimler zengin oldu. İşte 15 Mart tarihli Şans Topu sounçları...
21:3315 Mart 2017
Gündem
Şans Topu sonuçları 15 Mart: Bir kişi biledildi!
Şans Topu 5+1 sonuçları her çarşamba şans oyunu tutkunları tarafından heyecanla bekleniyor. Bu haftaki 15 Mart tarihli Şans Topu çekilişinde hangi şanslı numaralar kazandı? Şans Topu sonuçlarına göre bu hafta kimler zengin oldu. İşte 15 Mart tarihli Şans Topu sounçları...

Bir Şans Topu çekiliş günü daha geldi. Şans Topu sonuçlarını bekleyen Şans Topu müdavimleri heyecanla sonuçları kontrol ediyor. Geçen hafta 3. kez devreden Şans Topu’nda bu haftaki sonuçlara göre büyük ikramiyeyi tek kişi kazandı. Şans Topu sonuçlarında bu hafta büyük ikramiye Ankara Yenimahalle’den bir kişiye gitti ve  şanslı vatandaş 3.229.481,75TL’lik ikramiyenin sahibi oldu.

ŞANS TOPU SONUÇLARI 15 MART

Şans Topu’nda kazanan numaralar; 18-22-23-26-29 + 12

sans-topu-sonuclari-15-mart

ŞANS TOPU 15 MART İKRAMİYE DAĞILIMI

5+1 bilen kişi sayısı :1Kişi başına düşen ikramiye tutarı:3.229.481,75TL
5 bilen kişi sayısı :19Kişi başına düşen ikramiye tutarı:4.692,65TL
4+1 bilen kişi sayısı :302Kişi başına düşen ikramiye tutarı:295,75TL
4 bilen kişi sayısı :3.666Kişi başına düşen ikramiye tutarı:32,45TL
3+1 bilen kişi sayısı :8.483Kişi başına düşen ikramiye tutarı:17,85TL
3 bilen kişi sayısı :109.236Kişi başına düşen ikramiye tutarı:3,80TL
2+1 bilen kişi sayısı :73.830Kişi başına düşen ikramiye tutarı:5,65TL
1+1 bilen kişi sayısı :231.641Kişi başına düşen ikramiye tutarı:3,45TL

 

GEÇEN HAFTA’NIN ŞANS TOPU SONUÇLARI

Geçen haftanın Şans Topu sonuçlarına göre 5+1 kimse bilemeyince büyük ikramiye devretmişti. Şanslı numaralar ise şu şekilde olmuştu: 02, 03, 06, 11, 18 + 12

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Son güncelleme: 08:3716.03.2017
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