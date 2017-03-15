Şans Topu sonuçları 15 Mart: Bir kişi biledildi!

Şans Topu 5+1 sonuçları her çarşamba şans oyunu tutkunları tarafından heyecanla bekleniyor. Bu haftaki 15 Mart tarihli Şans Topu çekilişinde hangi şanslı numaralar kazandı? Şans Topu sonuçlarına göre bu hafta kimler zengin oldu. İşte 15 Mart tarihli Şans Topu sounçları...

Şans Topu 5+1 sonuçları her çarşamba şans oyunu tutkunları tarafından heyecanla bekleniyor. Bu haftaki 15 Mart tarihli Şans Topu çekilişinde hangi şanslı numaralar kazandı? Şans Topu sonuçlarına göre bu hafta kimler zengin oldu. İşte 15 Mart tarihli Şans Topu sounçları...

Bir Şans Topu çekiliş günü daha geldi. Şans Topu sonuçlarını bekleyen Şans Topu müdavimleri heyecanla sonuçları kontrol ediyor. Geçen hafta 3. kez devreden Şans Topu’nda bu haftaki sonuçlara göre büyük ikramiyeyi tek kişi kazandı. Şans Topu sonuçlarında bu hafta büyük ikramiye Ankara Yenimahalle’den bir kişiye gitti ve şanslı vatandaş 3.229.481,75TL’lik ikramiyenin sahibi oldu.

ŞANS TOPU SONUÇLARI 15 MART

Şans Topu’nda kazanan numaralar; 18-22-23-26-29 + 12

ŞANS TOPU 15 MART İKRAMİYE DAĞILIMI

5+1 bilen kişi sayısı : 1 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3.229.481,75TL 5 bilen kişi sayısı : 19 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 4.692,65TL 4+1 bilen kişi sayısı : 302 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 295,75TL 4 bilen kişi sayısı : 3.666 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 32,45TL 3+1 bilen kişi sayısı : 8.483 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 17,85TL 3 bilen kişi sayısı : 109.236 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3,80TL 2+1 bilen kişi sayısı : 73.830 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 5,65TL 1+1 bilen kişi sayısı : 231.641 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3,45TL

GEÇEN HAFTA’NIN ŞANS TOPU SONUÇLARI

Geçen haftanın Şans Topu sonuçlarına göre 5+1 kimse bilemeyince büyük ikramiye devretmişti. Şanslı numaralar ise şu şekilde olmuştu: 02, 03, 06, 11, 18 + 12