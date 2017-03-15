Şans Topu sonuçları 15 Mart: Bir kişi biledildi!

Bir Şans Topu çekiliş günü daha geldi. Şans Topu sonuçlarını bekleyen Şans Topu müdavimleri heyecanla sonuçları kontrol ediyor. Geçen hafta 3. kez devreden Şans Topu’nda bu haftaki sonuçlara göre büyük ikramiyeyi tek kişi kazandı. Şans Topu sonuçlarında bu hafta büyük ikramiye Ankara Yenimahalle’den bir kişiye gitti ve şanslı vatandaş 3.229.481,75TL’lik ikramiyenin sahibi oldu.
Şans Topu’nda kazanan numaralar; 18-22-23-26-29 + 12
ŞANS TOPU 15 MART İKRAMİYE DAĞILIMI
|5+1 bilen kişi sayısı :
|1
|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
|3.229.481,75TL
|5 bilen kişi sayısı :
|19
|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
|4.692,65TL
|4+1 bilen kişi sayısı :
|302
|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
|295,75TL
|4 bilen kişi sayısı :
|3.666
|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
|32,45TL
|3+1 bilen kişi sayısı :
|8.483
|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
|17,85TL
|3 bilen kişi sayısı :
|109.236
|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
|3,80TL
|2+1 bilen kişi sayısı :
|73.830
|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
|5,65TL
|1+1 bilen kişi sayısı :
|231.641
|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
|3,45TL
GEÇEN HAFTA’NIN ŞANS TOPU SONUÇLARI
Geçen haftanın Şans Topu sonuçlarına göre 5+1 kimse bilemeyince büyük ikramiye devretmişti. Şanslı numaralar ise şu şekilde olmuştu: 02, 03, 06, 11, 18 + 12