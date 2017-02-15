Şans Topu sonuçları 15 Şubat 2017: Devirli ikramiye tek kişiye!

15 Şubat tarihli Şans Topu sonuçları belli oldu ve Sevgililer Günü'nün hemen ertesine denk gelen bu Şans Topu çekilişinde geçtiğimiz haftadan devirli büyük ikramiye tek kişiye çıktı. İşte haftanın Şans Topu sonuçları, çekilişte çıkan numaralar ve ikramiye dağılımı...

15 Şubat tarihli Şans Topu sonuçları belli oldu ve Sevgililer Günü'nün hemen ertesine denk gelen bu Şans Topu çekilişinde geçtiğimiz haftadan devirli büyük ikramiye tek kişiye çıktı. İşte haftanın Şans Topu sonuçları, çekilişte çıkan numaralar ve ikramiye dağılımı...

Haftanın Şans Topu sonuçları belli oldu ve geçtiğimiz haftadan bu haftaya yani 818. hafta çekilişine devreden büyük ikramiye tek kişinin oldu. Kuponunu İstanbul’un Gaziosmanpaşa ilçesinden yatıran talihli 15 Şubat tarihli Şans Topu sonuçlarına göre 1 milyoın 479 bin TL kazandı. İşte bu hafta çekilişte çıkan numaralar ve diğer ikramiyeler…

Haftanın numaraları: 03, 11, 12, 19, 24 + 09

5+1 bilen kişi sayısı : 1 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 1.479.179,15 TL 5 bilen kişi sayısı : 22 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3.451,60TL 4+1 bilen kişi sayısı : 297 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 256,20TL 4 bilen kişi sayısı : 4.187 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 24,15TL 3+1 bilen kişi sayısı : 7.979 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 16,00TL 3 bilen kişi sayısı : 102.778 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3,45TL 2+1 bilen kişi sayısı : 68.698 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 5,25TL 1+1 bilen kişi sayısı : 214.475 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3,15TL

GEÇTİĞİMİZ HAFTANIN ŞANS TOPU SONUÇLARI

Şans Topu çekilişinde 5+1 bilen olmayınca 719 bin 898 lira 54 kuruş olan büyük ikramiye devretti. Şans Topu çekilişinde büyük ikramiye dışındaki tutarların dağılımı ise şöyle gerçekleşti; 5 bilen 20 kişi 3 bin 600 lira onar kuruş, 4+1 bilen 296 kişi 243 lira kırk beşer kuruş, 4 bilen 2 bin 938 kişi 32 lira yetmişer kuruş, 3+1 bilen 7 bin 669 kişi 15 lira yetmişer kuruş, 3 bilen 87 bin 624 kişi 3 lira seksen beşer kuruş, 2+1 bilen 67 bin 623 kişi beşer lira, 1+1 bilen 198 bin 79 kişi 3 lira yirmi beşer kuruş ikramiye kazandılar.