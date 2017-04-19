Şans Topu sonuçları 19 Nisan | Milli Piyango Şans Topu 827. hafta sonucu ve sayıları

Şans Topu sonuçları belli oldu. Şans oyunu sevenlerin heyecanla beklediği Şans Topu çekilişi, Milli Piyango İdaresi tarafından canlı yayında yapıldı. 827. kez yapılan Şans Topu çekilişinde haftanın şans getiren sayıları belirlendi. Şans Topu'nda bu haftaki çekilişinde 5+1 bilen bir kişi büyük ikramiyenin sahibi oldu. İşte Şans Topu haftanın kazandıran numaraları...

Şans Topu çekildi. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen 19 Nisan Şans Topu çekilişi canlı yayında gerçekleştirildi. Oyunseverlerin merakla beklediği Şans Topu çekilişinde haftanın şanslı sayıları belirlendi. Şans Topu’nda 5+1 bilen bir kişi büyük ikramiyenin sahibi oldu. İşte Şans Topu haftanın kazandıran numaraları…

Şans Topu 827. haftanın kazandıran numaraları; 9, 10, 14, 30, 31 + 7 olarak belirlendi.

Şans Topu çekilişinde 5 artı 1 bilen 1 kişi, 734 bin 108 lira 10 kuruş ikramiye kazandı. Büyük ikramiye isabet eden kuponun, Manisa’nın Soma ilçesinden yatırıldığı bildirildi.

12 Nisan tarihli Şans Topu çekilişinde diğer ikramiyelerin dağılımı şöyle oldu; 5 bilen 20 kişi 3 bin 670 lira doksanar kuruş, 4 artı 1 bilen 206 kişi 356 lira seksen beşer kuruş, 4 bilen 2 bin 501 kişi 39 lira yirmişer kuruş, 3 artı 1 bilen 6 bin 579 kişi 18 lira yetmişer kuruş, 3 bilen 75 bin 475 kişi 4 lira elli beşer kuruş, 2 artı 1 bilen 68 bin 634 kişi beşer lira, 1 artı 1 bilen 235 bin 121 kişi 2 lira seksener kuruş ikramiye alacak.

ŞANS TOPU GEÇEN HAFTANIN SONUÇLARI

Şans Topu 826. hafta çekilişinde kazandıran numaralar; 1, 4, 10, 26, 32 ve artı 9 olarak belirlendi.

Şans Topu çekilişinde 5 artı 1 bilen 1 kişi, 724 bin 172 lira ikramiye kazandı. Büyük ikramiye isabet eden kuponun, Antalya’nın Korkuteli ilçesinden yatırıldığı bildirildi.

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen 12 Nisan tarihli Şans Topu çekilişinde diğer ikramiyelerin dağılımı şöyle oldu; 5 bilen 18 kişi 4 bin 23 lira 55’er kuruş, 4 artı 1 bilen 216 kişi 335 lira 70’er kuruş, 4 bilen 2 bin 815 kişi 34 lira 35’er kuruş, 3 artı 1 bilen 5 bin 960 kişi 20 lira 30’ar kuruş, 3 bilen 82 bin 583 kişi 4 lira 10’ar kuruş, 2 artı 1 bilen 55 bin 965 kişi 6 lira 15’er kuruş, 1 artı 1 bilen 186 bin 765 kişi 3 lira 45’er kuruş ikramiye alacak.

ŞANS TOPU’NDA DEVİR SAYISI KAÇTIR?

Milli Piyango İdaresi tarafından 17 Ocak 2017 tarihinde yapılan Şans Topu gibi sayısal oyunlarında devir sayısı ile duyurusu şu şekilde: Sayısal oyunların oyun planları gereği; Sayısal Loto, Şans Topu ve On numara oyunlarında 4.kez büyük ikramiyeyi bilen olmaması halinde büyük ikramiye tutarı bir alt grupta ikramiye bilenlere dağıtılır. Süper Loto oyununda ise devir sınırlaması olmadığı için, altı rakamı doğru tahmin eden çıkana kadar devir devam etmektedir.

Bu nedenle Sayısal Loto oyununun 14/01/2017 tarihli 1053. hafta çekilişi sonucunda; 4.kez 6 bilen olmadığı için büyük ikramiye 5 bilenler arasında dağıtılmıştır.

Aynı şekilde daha önce de Şans Topu oyununun 01/08/2012 tarihli 581. hafta çekilişinde ve Sayısal Loto oyununun 26/03/2016 tarihli 1011. hafta çekilişinde 4. kez büyük ikramiyeyi bilen olmadığı için büyük ikramiye 5 bilenler arasında dağıtılmıştır.