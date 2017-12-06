Şans Topu sonuçları: 2 milyon lirayı aştı! İşte 6 Aralık MPİ çekilişinde kazanan rakamlar

Binbir umutla oynanan Şans Topu sonuçları belli oldu. Kısa zamanda hayallerini gerçekleştirmek için şansını deneyenler Milli Piyango tarafından Şans Topu sonuçları açıklandı mı diye merak ediyor. Bu hafta büyük ikramiye 2 milyon 350 bin lira . Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen 6 Aralık Şans Topu sonuçları açıklandı. İşte şanslı rakamlar...

Kimi ev, araba almak, kimi dünya turuna çıkmak, kimi de eğitim masraflarını karşılamak için kısa zamanda para kazanmanın yolunu Şans Topu’nda deniyor. Peki Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango İdaresi Şans Topu sonuçlarını noter huzurunda canlı yayında açıkladı. Geçtiğimiz iki hafta devreden oyunda ikramiye büyüyor. MPİ Şans Topu da dahil olmak üzere sayısal oyunlardan artık yüzde 20 veraset ve intikal vergisi alınacak. Şans Topu sonuçları http://www.millipiyango.gov.tr adresinden yayınlandı. İşte 6 Aralık 2017 tarihli Şans Topu sonuçları…

6 ARALIK 2017 ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI



Zengin olma hayaliyle kuponunun başında bekleyen vatandaşlar şanslı numaraları merak ediyor. Şans Topu çekiliş sonuçları belli oldu. Şans Topu sonuçlarını merakla bekleyen vatandaşlar sonuçların açıklanmasıyla Google üzerinde ‘Şans Topu sonuçları’ araması yapmaya başladı. 6 Aralık Çarşamba akşamı MPİ tarafından düzenlenen oyunda kazandıran numaralar belli oldu. İşte 860. hafta Şans Topu çekiliş sonuçları…

2, 5, 10, 32, 34, + 1

GEÇEN HAFTA (29 KASIM) KAZANDIRAN RAKAMLAR

Şans Topu sonuçlarını merakla bekleyen vatandaşlar sonuçların açıklanmasıyla Google üzerinde ‘Şans Topu sonuçları’ araması yapmaya başladı. 29 Kasım Çarşamba akşamı MPİ tarafından düzenlenen oyunda kazandıran numaralar belli oldu. İşte 859. hafta Şans Topu çekiliş sonuçları…

Şans Topu sonuçlarına göre haftanın kazanan numaraları: 3, 6, 7, 13, 27, +3

ŞANS TOPU OYUNUNUN ÖZELLİKLERİ

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir. Oyun, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)’in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Oyunda ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir.

Çok kazadıran oyun her Perşembe günü sabahından, Çarşamba günü 21:00’e kadar Sayısal Oyun bayilerinde bulunan oyun terminallerinden oynanabilir.