Şans Topu sonuçları 20 Aralık 2017 : Şans Topu çekilişinde 3 kişi ikramiyeyi paylaştı…

Şans Topu sonuçları belli oldu. 20 Aralık 2017 tarihli Şans Topu çekilişi dün akşam Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirildi. Yapılan çekilişte 5+1 bilen 3 kişi çıktı ve ikramiye bölündü. İşte Şans Topu sonuçları, haftanın kazandıran numaraları ve tüm ikramiye listesi...

Şans Topu sonuçları belli oldu. Milli Piyango İdaresi'nce düzenlenen ve şans ouyunu müdavimlerini ekran başına toplayan Şans Topu'nda haftanın sonuçları belli oldu. 20 Aralık Şans Topu sonuçlarına göre 3 kişi tüm sayıları doğru tahmin etti. Şans Topu tutkunlarının heyecanla beklediği sonuçlar haberimizde. İşte Şans Topu sonuçları, haftanın kazandıran numaraları ve ikramiye listesi…

Binbir umutla oynanan Şans Topu sonuçları belli oldu. Kısa zamanda hayallerini gerçekleştirmek isteyenler Milli Piyango tarafından açıklanan Şans Topu ile şansını denedi ve sonuçlar belli oldu!

ŞANS TOPU SONUÇLARI 20 ARALIK

Şans Topu sonuçlarına göre bu hafta büyük ikramiye 3'e bölündü. Şans Topu'nda 242 bin lira ikramiye kazananlar kuponlarını Samsun, İzmir ve Ankara'dan yatıran üç vatandaş oldu. Bu hafta 5 bilenler ise 2 bin 137 lira kazandılar. İşte ikramiye dağılımı…

20 Aralık Çarşamba akşamı MPİ tarafından düzenlenen oyunda kazandıran numaralar belli oldu. İşte 862. hafta Şans Topu çekiliş sonuçları…

6, 10, 13, 16, 25, +12



Büyük İkramiye Kazanan İl/ İlçe: ANKARA / ÇANKAYA – İZMİR / BORNOVA – SAMSUN / BAFRA

DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

1- Sayısal oyunlarımıza ait biletlerinizi mutlaka İdaremizin ruhsatlı sayısal oyunlar bayilerinden alınız.

2- Seyyar veya yetkisiz kişilerden sayısal oyunlar biletlerini almayınız. Aksi halde ikramiye alamama sorunuyla karşılaşabilirsiniz.

3- İdaremizin ruhsatlı bayilerinin dışındaki kişilerden aldığınız sayısal oyunlar biletleri sahte ise ikramiye alma sırasında yasalar gereği zor durumda kalabilirsiniz.

Gerçek Sayısal Oyunlar Biletlerinde;

– Barkod çizgileri düzgün, belirgin ve aralıklıdır.

– Oynanan numaralar, kolon harfleri ve diğer bilgiler bilet üzerinde aşırı derecede kenarlara kaymamıştır.