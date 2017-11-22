Şans Topu sonuçları: İlk devir gerçekleşti! 22 Kasım MPİ Şans Topu çekiliş sonucu (Milli Piyango)

22 Kasım Şans Topu sonuçları Milli Piyango İdaresi canlı yayını ile 21.15'te belli oldu. Noter huzurunda yapılan 858. hafta Şans Topu çekilişinin sonuçları haberimizde. İki farklı küreden çekilen altı rakam bu hafta kimin yüzünü güldürdü? Şans Topu sonuçlarına göre bu hafta büyük ikramiye 741 bin 410 lira. İşte MPİ 22 Kasım çekilişinde kazandıran numaralar...

Milyonların umudu Şans Topu’nda sonuçlar her zaman olduğu gibi 22 Kasım'da da noter huzurunda ve canlı yayında belli oldu. Zengin olma umudu ile kuponlarını dolduran vatandaşlar internet üzerinden MPİ Şans Topu sonuçlarını araştırıyor. MPİ Şans Topu oyununda diğer sayısal oyunlardan farklı olarak bir rakam diğer küreden çekiliyor. ‘+' rakamı bilenlerin ikramiye kazanma şansı oldukça artıyor. İnternetten sonuçları aratan vatandaşlar için iki farklı küreden çekilen şanslı altı (5+1) topu da haberimizden öğrenebilirsiniz. İşte 22 Kasım 2017 MPİ Şans Topu sonuçları ve Milli Piyango çekiliş sonucu sorgulama…

Şans Topu sonuçlarına göre bu hafta büyük ikramiyeyi kazanan çıkmadı. Sonuçlara göre 740 bin lira haftaya devretti. 5 bilenler 2 bin 471 lira kazanırken, 4+1 bileneler ise 356 lira kazandı.

ŞANS TOPU SONUÇLARI 22 KASIM



Zengin olma hayaliyle kuponunun başında bekleyen vatandaşlar şanslı numaraları merak ediyor. Şans Topu çekiliş sonuçları belli oldu. Şans Topu sonuçlarını merakla bekleyen vatandaşlar sonuçların açıklanmasıyla Google üzerinde ‘Şans Topu sonuçları’ araması yapmaya başladı. 22 Kasım Çarşamba akşamı MPİ tarafından düzenlenen oyunda kazandıran numaralar belli oldu. İşte 858. hafta Şans Topu çekiliş sonuçları…

13, 15, 22, 24, 31, +9



GEÇEN HAFTA SONUÇLARI

Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen 5+1 Şans Topu oyununda kazandıran numaralar açıklandı. İnternetten sonuçları aratan vatandaşlar için iki farklı küreden çekilen şanslı altı (5+1) topun numaraları haberimizde…

Şans Topu’nda 1 Kasım tarihli kazanan numaralar: 3, 5, 8, 23, 32, +11

ŞANS TOPU 5+1 OYUNU

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir.

Oyun, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)'in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Oyunda ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir.

Çok kazadırana oyun her Perşembe günü sabahından, Çarşamba günü 21:00'e kadar Sayısal Oyun bayilerinde bulunan oyun terminallerinden oynanabilir.

ŞANS TOPU’NDA DEVİR KURALI

Milli Piyango İdaresi tarafından 17 Ocak 2017 tarihinde yapılan Şans Topu gibi sayısal oyunlarında devir sayısı ile duyurusu şu şekilde: Sayısal oyunların oyun planları gereği; Sayısal Loto, Şans Topu ve On numara oyunlarında 4.kez büyük ikramiyeyi bilen olmaması halinde büyük ikramiye tutarı bir alt grupta ikramiye bilenlere dağıtılır. Süper Loto oyununda ise devir sınırlaması olmadığı için, altı rakamı doğru tahmin eden çıkana kadar devir devam etmektedir.

ŞANS TOPU OYUNUNDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

1- Sayısal oyunlarımıza ait biletlerinizi mutlaka İdaremizin ruhsatlı sayısal oyunlar bayilerinden alınız.

2- Seyyar veya yetkisiz kişilerden sayısal oyunlar biletlerini almayınız. Aksi halde ikramiye alamama sorunuyla karşılaşabilirsiniz.

3- İdaremizin ruhsatlı bayilerinin dışındaki kişilerden aldığınız sayısal oyunlar biletleri sahte ise ikramiye alma sırasında yasalar gereği zor durumda kalabilirsiniz.

Gerçek Sayısal Oyunlar Biletlerinde;

– Barkod çizgileri düzgün, belirgin ve aralıklıdır.

– Oynanan numaralar, kolon harfleri ve diğer bilgiler bilet üzerinde aşırı derecede kenarlara kaymamıştır.