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Şans Topu sonuçları 22 Mart: Büyük ikramiye İstanbul ve Artvin’e gitti!

22 Mart tarigli 823. hafta Şans Topu sonuçları belli oldu. Geçtiğimiz hafta 1 kişinin büyük ikramiyeyi kazandığı Şans Topu çekilişinde bu sefer ne oldu? İşte haftanın Şans Topu sonuçları, çekilişte çıkan numaralar ve ikramiye dağılımı...
21:0422 Mart 2017
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Şans Topu sonuçları 22 Mart: Büyük ikramiye İstanbul ve Artvin’e gitti!
22 Mart tarigli 823. hafta Şans Topu sonuçları belli oldu. Geçtiğimiz hafta 1 kişinin büyük ikramiyeyi kazandığı Şans Topu çekilişinde bu sefer ne oldu? İşte haftanın Şans Topu sonuçları, çekilişte çıkan numaralar ve ikramiye dağılımı...

Mart ayının 3. Şans Topu sonuçları için çekiliş gerçekleştirildi. Bu hafta şansını deneyip kupon dolduranlar çekilişle belirlenecek numaraları merakla bekliyorlardı. MPİ’nin canlı yayınında belirlenen Şans Topu numaralarını haberimizin devamından öğrenebilirsiniz. Bu hafta 5+1 bilmeyi başaran iki kişi oldu. Talihlilerden biri kuponunu Artvin’in Hopa ilçesinden diğeri ise İstanbul’un Kadıköy ieçesinden yatırmışlar. İşte 22 Mart tarihli 823. hafta Şans Topu sonuçları, çekilişte çıkan numaralar ve ikramiye dağılımı…

Haftanın numaraları: 4, 24, 26, 29, 31 + 11

5+1 bilen kişi sayısı :2Kişi başına düşen ikramiye tutarı:378.004,60TL
5 bilen kişi sayısı :24Kişi başına düşen ikramiye tutarı:3.150,15TL
4+1 bilen kişi sayısı :215Kişi başına düşen ikramiye tutarı:352,20TL
4 bilen kişi sayısı :2.695Kişi başına düşen ikramiye tutarı:37,45TL
3+1 bilen kişi sayısı :7.050Kişi başına düşen ikramiye tutarı:18,10TL
3 bilen kişi sayısı :82.118Kişi başına düşen ikramiye tutarı:4,30TL
2+1 bilen kişi sayısı :62.865Kişi başına düşen ikramiye tutarı:5,65TL
1+1 bilen kişi sayısı :204.808Kişi başına düşen ikramiye tutarı:3,30TL
22-mart-sans-topu-numaralari

GEÇTİĞİMİZ HAFTANIN ŞANS TOPU SONUÇLARI

Geçen hafta Şans Topu’nda göre 3 devirli büyük ikramiyeyi Ankara Yenimahalle’den bir  kişi kazandı. Şanslı vatandaş 3.229.481,75TL’lik ikramiyenin sahibi oldu. Çekilişte çıkan numaralar şunlar oldu: 18, 22, 23, 26, 29 + 12

Son güncelleme: 21:4122.03.2017
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