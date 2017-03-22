Şans Topu sonuçları 22 Mart: Büyük ikramiye İstanbul ve Artvin’e gitti!

Mart ayının 3. Şans Topu sonuçları için çekiliş gerçekleştirildi. Bu hafta şansını deneyip kupon dolduranlar çekilişle belirlenecek numaraları merakla bekliyorlardı. MPİ’nin canlı yayınında belirlenen Şans Topu numaralarını haberimizin devamından öğrenebilirsiniz. Bu hafta 5+1 bilmeyi başaran iki kişi oldu. Talihlilerden biri kuponunu Artvin’in Hopa ilçesinden diğeri ise İstanbul’un Kadıköy ieçesinden yatırmışlar. İşte 22 Mart tarihli 823. hafta Şans Topu sonuçları, çekilişte çıkan numaralar ve ikramiye dağılımı…
Haftanın numaraları: 4, 24, 26, 29, 31 + 11
|5+1 bilen kişi sayısı :
|2
|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
|378.004,60TL
|5 bilen kişi sayısı :
|24
|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
|3.150,15TL
|4+1 bilen kişi sayısı :
|215
|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
|352,20TL
|4 bilen kişi sayısı :
|2.695
|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
|37,45TL
|3+1 bilen kişi sayısı :
|7.050
|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
|18,10TL
|3 bilen kişi sayısı :
|82.118
|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
|4,30TL
|2+1 bilen kişi sayısı :
|62.865
|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
|5,65TL
|1+1 bilen kişi sayısı :
|204.808
|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
|3,30TL
Geçen hafta Şans Topu’nda göre 3 devirli büyük ikramiyeyi Ankara Yenimahalle’den bir kişi kazandı. Şanslı vatandaş 3.229.481,75TL’lik ikramiyenin sahibi oldu. Çekilişte çıkan numaralar şunlar oldu: 18, 22, 23, 26, 29 + 12