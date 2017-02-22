Şans Topu sonuçları 22 Şubat: Bu sefer devretti!

Şubat ayının son Şans Topu çekilişi yapıldı ve 22 Şubat tarihli 819. hafta Şans Topu sonuçları belli oldu. İşte haftanın Şans Topu sonuçları, çekilişte çıkan numaralar ve ikramiye dağılımı...

Şubat ayının son Şans Topu çekilişi yapıldı ve 22 Şubat tarihli 819. hafta Şans Topu sonuçları belli oldu. İşte haftanın Şans Topu sonuçları, çekilişte çıkan numaralar ve ikramiye dağılımı...

Şubat ayında son Şans Topu çekilişi yapıldı. 22 Şubat tarihli bu Şans topu çekilişi bu ayın dördüncü ve son çekilişi idi. Çekilişte 5+1 numara çekildi ve 819. haftanın sonuçları belli oldu. Peki büyük ikramiye için 5+1 bilebilen oldu mu? MPİ’nin açıkladığı 22 Şubat Şans Topu sonuçlarına göre bu hafta kimse çıkan numaraları bilemeyince sonraki hafta 721 bin TL devretti. İşte haftanın Şans Topu sonuçları, çekilişte çıkan numaralar ve ikramiye dağılımı…

Haftanın numaraları: 16, 20, 26, 27, 31 + 5

5+1 bilen kişi sayısı : 1. Devir Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 721.587,52 TL 5 bilen kişi sayısı : 19 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3.798,00 TL 4+1 bilen kişi sayısı : 230 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 314,10 TL 4 bilen kişi sayısı : 2.616 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 36,85 TL 3+1 bilen kişi sayısı : 6.813 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 17,90 TL 3 bilen kişi sayısı : 80.064 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 4,20 TL 2+1 bilen kişi sayısı : 63.533 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 5,30 TL 1+1 bilen kişi sayısı : 215.984 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3,00 TL

GEÇTĞİMİZ HAFTANIN ŞANS TOPU SONUÇLARI

Önceki haftanın Şans Topu sonuçlarına göre çekilişte haftanın numaraları: 03, 11, 12, 19, 24 + 09 olarak belirlendi. İstanbul’un Gaziosmanpaşa ilçesinden kupon bir talihlinin büyük ikramiyeyi kazandığı çekilişte büyük ikramiye dağılımı şu şekilde oldu:

