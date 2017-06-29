Şans Topu sonuçları 28 Haziran: Büyük ikramiye iki şehre bölündü!

Şans Topu'nun 28 Haziran tarihli sonuçları açıklandı, zengin olma umuduyla bayilere koşan birçok vatandaş Şans Topu sonuçlarını internet üzerinden kontrol etmeye başladı. Şans Topu sonuçlarına göre 5+1 bilen iki kişi çıktı. İşte Milli Piyango İdaresi'nin haftanın Şans Topu sonuçları ve Şans Topu ikramiye dağılımı...

Çarşamba akşamları Şans Topu çekilişi heyecanıyla geçiyor. Bu hafta 837 numaralı Şans Topu çekilişi, Milli Piyango İdaresi tarafından canlı yayında gerçekleştirildi. Saat 21:15’te başlayan çekilişte ikramiye dağılımı 21:40 civarlarında ilan edildi. 28 Haziran tarihli Şans Topu sonuçları ikiye bölündü ve Ankara’nın Mamak ilçesinden bir kişi, Antalya’nın Kepez ilçesinden bir kişi büyük ikramiyenin sahibi oldu. Haberin devamında Şans Topu’nda çıkan şanslı numaraları, Şans Topu’nda günün ikramiye dağılımını ve geçen haftanın sonuçlarıyla ilgili ayrıntıları bulabilirsiniz.

ŞANS TOPU SONUÇLARI (28 HAZİRAN)

Şans Topu’nun 28 Haziran tarihli 837. hafta çekilişi sonuçlarına göre kazanan numaralar şu şekilde;

20-21-23-24-29 + 09

ŞANS TOPU İKRAMİYE DAĞILIMI

5+1 bilen kişi sayısı : 2 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 317.261,80TL 5 bilen kişi sayısı : 17 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3.732,65TL 4+1 bilen kişi sayısı : 225 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 282,10TL 4 bilen kişi sayısı : 2.312 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 36,60 TL 3+1 bilen kişi sayısı : 5.275 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 20,10 TL 3 bilen kişi sayısı : 67.764 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 4,40 TL 2+1 bilen kişi sayısı : 51.716 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 5,80 TL 1+1 bilen kişi sayısı : 171.171 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3,30TL

GEÇEN HAFTANIN ŞANS TOPU SONUÇLARI

21 Haziran 2017 Şans Topu sonuçları: 03 – 04 – 17 – 19 – 33 + 10 oldu, Şans Topu oyununda 1 ile 34 arasındaki sayılardan 5 adet, 1 ile 14 sayı kümesi içinden de 1 adet olmak üzere 5+1 tutturursanız o haftaki büyük ikramiyeyi kazanıyorsunuz. İhtimal ise şöyle: 3 milyon 895 bin 584'te 1