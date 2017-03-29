Şans Topu sonuçları 29 Mart: İşte Milli Piyango Şans Topu 824. hafta sayıları, sonucu

Şans Topu sonuçları belli oldu. Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan Şans Topu çekilişi ile haftanın şanslı sayıları ve talihlileri açıklandı. Oyunseverler tarafından ilgiyle ve heyecanla takip edilen Şans Topu çekilişinde 824. haftanın şans getiren sayıları belirlendi. 29 Mart Şans Topu çekilişinde 5+1 bilen iki kişi çıktı ve büyük ikramiyeyi paylaştılar. İşte Şans Topu sonuçları, haftanın kazandıran numaraları ve tüm ikramiye listesi...

Şans Topu sonuçları belli oldu. Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan Şans Topu çekilişi ile haftanın şanslı sayıları ve talihlileri açıklandı. Oyunseverler tarafından ilgiyle ve heyecanla takip edilen Şans Topu çekilişinde 824. haftanın şans getiren sayıları belirlendi. 29 Mart Şans Topu çekilişinde 5+1 bilen iki kişi çıktı ve büyük ikramiyeyi paylaştılar. İşte Şans Topu sonuçları, haftanın kazandıran numaraları ve tüm ikramiye listesi...

Şans Topu çekildi. Merakla beklenen Şans Topu sonuçları belirlendi. Milli Piyango İdaresi tarafından canlı yayında yapılan Şans Topu çekilişinde haftanın şans getiren sayıları belli oldu. 29 Mart 2017 tarihli Şans Topu çekilişinde 5+1 bilen 2 kişi de Kırşehir’den çıktı. İşte Şans Topu sonuçları, haftanın kazandıran numaraları ile dağıtılan ikramiye miktarları…

Şans Topu 824. haftanın kazandıran numaraları; 8, 25, 29, 31, 34 + 6 olarak belirlendi.

29 Mart 2017 tarihli Şans Topu çekilişinde 5+1 bilen iki kişi 356 bin 633 lira altmış beşer kuruş ikramiye kazandı. Milli Piyango İdaresi, haftanın Şans Topu talihlilerinin kuponlarını Kırşehir merkez ilçesindeki bayilerden birine yatırdığını açıkladı.

Şans Topu çekilişinde dağıtılan diğer ikramiyelerin miktarları ise şöyle; 5 bilen 20 kişi 3 bin 656 lira altmışar kuruş, 4 artı 1 bilen 204 kişi 358 lira doksan beşer kuruş, 4 bilen 2 bin 880 kişi 33 lira doksanar kuruş, 3 artı 1 bilen 5 bin 953 kişi 20 lira seksen beşer kuruş, 3 bilen 79 bin 83 kişi 4 lira 30’ar kuruş, 2 artı 1 bilen 57 bin 523 kişi altışar lira, 1 artı 1 bilen 204 bin 57 kişi 3 lira yirmişer kuruş ikramiye alacak.

Milli Piyango İdaresi çekilişi yetkilisi tarafından Şans Topu çekilişinde bu hafta dağıtılacak toplam ikramiye 2 milyon 437 bin 554 lira, büyük ikramiye ise 731 bin 266 lira olarak açıklandı.

MİLLİ PİYANGO İDARESİ TARAFINDAN BELİRLENEN ŞANS TOPU DEVİR SAYISI KURALI

Milli Piyango İdaresi tarafından 17 Ocak 2017 tarihinde yapılan Şans Topu gibi sayısal oyunlarında devir sayısı ile duyurusu şu şekilde: Sayısal oyunların oyun planları gereği; Sayısal Loto, Şans Topu ve On numara oyunlarında 4.kez büyük ikramiyeyi bilen olmaması halinde büyük ikramiye tutarı bir alt grupta ikramiye bilenlere dağıtılır. Süper Loto oyununda ise devir sınırlaması olmadığı için, altı rakamı doğru tahmin eden çıkana kadar devir devam etmektedir.

Bu nedenle Sayısal Loto oyununun 14/01/2017 tarihli 1053. hafta çekilişi sonucunda; 4.kez 6 bilen olmadığı için büyük ikramiye 5 bilenler arasında dağıtılmıştır.

Aynı şekilde daha önce de Şans Topu oyununun 01/08/2012 tarihli 581. hafta çekilişinde ve Sayısal Loto oyununun 26/03/2016 tarihli 1011. hafta çekilişinde 4. kez büyük ikramiyeyi bilen olmadığı için büyük ikramiye 5 bilenler arasında dağıtılmıştır.