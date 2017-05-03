Şans Topu sonuçları 3 Mayıs: Büyük ikramiye tek kişinin oldu!

Bir çarşamba daha geldi ve Şans Topu çekilişi tamamlandı. 3 Mayıs 2017 Şans Topu 5+1 çekilişi sonuçlarına göre büyük ikramiye tek kişiye çıktı. Zengin olma hayaliyle Şans Topu oynayan binlerce kişi Şans Topu sonuçları açıklanır açıklanmaz internete akın etti. Haberimizin devamında haftanın Şans Topu sonuçlarını bulabilirsiniz.
2 MAYIS ŞANS TOPU SONUÇLARI
829. Hafta Şans Topu sonuçlarına göre kazanan numaralar: 11-13-15-18-19+8
ŞANS TOPU SONUÇLARI İKRAMİYE DAĞILIMI
GEÇEN HAFTANIN ŞANS TOPU SONUÇLARI
Geçen hafta yani 26 Nisan tarihli Şans Topu 828. haftanın kazandıran numaraları; 7, 10, 14, 18, 19 + 10 olarak belirlendi.
Şans Topu 26 Nisan çekilişinde 5+1 bilen bir kişi 729 bin 588 lira onar kuruş kazandı. Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan açıklamada Şans Topu talihlisinin kuponunu Kocaeli/İzmit'teki bayiden yatırdığı öğrenildi.