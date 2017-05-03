Şans Topu sonuçları 3 Mayıs: Büyük ikramiye tek kişinin oldu!

Şans Topu tutkunlarının merakla beklediği çekiliş tamamlandı ve Şans Topu sonuçları açıklandı. 3 Mayıs tarihli Şans Topu sonuçlarına göre ikramiye bir kişiye çıktı. İşte haftanın Şans Topu sonuçları ve ikramiye dağılımı...

Bir çarşamba daha geldi ve Şans Topu çekilişi tamamlandı. 3 Mayıs 2017 Şans Topu 5+1 çekilişi sonuçlarına göre büyük ikramiye tek kişiye çıktı. Zengin olma hayaliyle Şans Topu oynayan binlerce kişi Şans Topu sonuçları açıklanır açıklanmaz internete akın etti. Haberimizin devamında haftanın Şans Topu sonuçlarını bulabilirsiniz.

2 MAYIS ŞANS TOPU SONUÇLARI

829. Hafta Şans Topu sonuçlarına göre kazanan numaralar: 11-13-15-18-19+8

ŞANS TOPU SONUÇLARI İKRAMİYE DAĞILIMI

GEÇEN HAFTANIN ŞANS TOPU SONUÇLARI

Geçen hafta yani 26 Nisan tarihli Şans Topu 828. haftanın kazandıran numaraları; 7, 10, 14, 18, 19 + 10 olarak belirlendi.

Şans Topu 26 Nisan çekilişinde 5+1 bilen bir kişi 729 bin 588 lira onar kuruş kazandı. Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan açıklamada Şans Topu talihlisinin kuponunu Kocaeli/İzmit'teki bayiden yatırdığı öğrenildi.