Şans Topu sonuçları 4 Ocak 2017: Milli Piyango 812. hafta Şans Topu çekilişi canlı izle

Şans Topu sonuçları 812. hafta çekilişi Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen canlı yayında belli oluyor. 2017'nin ilk Şans Topu çekilişinde 5+1 bilen çıkacak mı? 812. hafta kazandıran numaraları hangileri olacak? 4 Ocak 2017 tarihli Şans Topu çekilişini haberimizden canlı olarak izleyebilir ve çıkan sayılarla kuponunuzu anından kontrol edebilirsiniz.

Şans Topu sonuçları 812. hafta çekilişi Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen canlı yayında belli oluyor. 2017'nin ilk Şans Topu çekilişinde 5+1 bilen çıkacak mı? 812. hafta kazandıran numaraları hangileri olacak? 4 Ocak 2017 tarihli Şans Topu çekilişini haberimizden canlı olarak izleyebilir ve çıkan sayılarla kuponunuzu anından kontrol edebilirsiniz.

Şans Topu sonuçları canlı yayında belli oluyor. 2017 senesinin ilk Şans Topu çekilişi, Milli Piyango İdaresi tarafından canlı yayında yapılacak. Geçen hafta yapılan Şans Topu çekilişinde 5+1 bilen iki kişi çıkmış ve büyük ikramiyeyi paylaşmışlardı. Aşağıdaki verdiğimiz bağlantıya tıklayarak Milli Piyango İdaresi tarafından canlı yayında gerçekleştirilecek 812. hafta Şans Topu çekilişini online izleyerek anında kuponunuzu sorgulayabilirsiniz.

Şans Topu çekilişi canlı izle – 4 Ocak 2017 MPİ

ŞANS TOPU SONUÇLARI 28 ARALIK

Şans Topu geçen hafta yapılan çekilişinde 5+1 bilen iki kişi bir milyon 40 bin 247’şer lira ikramiye kazandılar. Milli Piyango İdaresi, Şans Topu talihlilerinin kuponlarını İzmir’in Bornova ile Manisa’nın Şehzadeler ilçelerinde bulunan bayilerinde yatırdıklarını açıkladı.

Şans Topu’nda 811. haftanın kazandıran numaraları; 7, 8, 11, 26, 28 + 10 olarak belirlendi.

Şans Topu çekilişinde kazanılan diğer ikramiyeler ve miktarları şöyle oldu; 5 bilen 20 kişi 3 bin 812 lira altmış beşer kuruş, 4+1 bilen 215 kişi 354 lira doksan beşer kuruş, 4 bilen 2 bin 831 kişi 35 lira doksanar kuruş, 3+1 bilen 7 bin 354 kişi 17 lira yetmiş beşer kuruş, 3 bilen 88 bin 529 kişi dörder lira, 2+1 bilen 65 bin 73 kişi 5 lira kırk beşer kuruş, 1+1 bilen 207 bin 769 kişi 3 lira otuzar kuruş ikramiye alacaklar.