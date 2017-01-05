Şans Topu sonuçları 4 Ocak: 700 bin TL devretti!

4 Ocak 2017 tarihli 812. hafta Şans Topu çekilişi 2017'nin ilk Şans Topu çekilişi oldu ancak yeni yılda büyük ikramiyeyi kazanan çıkmadı. İşte haftanın Şans Topu sonuçları, kazandıran numaralar ve ikramiye dağılımı...

Yeni yılın ilk Şans Topu sonuçları belli belli oldu ancak 2017’nin ilk Şans Topu çekilişinde 5+1 bilmeyi başarabilen olmadı. Böylece önümüzdeki hafta yapılacak çekilişe 705 bin 390 lira yetmiş üç kuruş devretti. Milli Piyango’nun en çok ikramiye kalemi olan Şans Topu çekilişinde büyük ikramiyeyi kimse kazanamadı ama diğer ikramiye türlerinde pek çok kazanan oldu. Siz de bu hafta şansınızı Şans Topu çekilişinde denediyesniz işte 4 Ocak 2017 tarihli 812. hafta Şans Topu sonuçları, çekilişte çıkan numaralar ve ikramiye miktarları…

Haftanın kazandıran numaraları: 8, 13, 17, 27, 28 + 6

Şans Topu çekilişinde ikramiye dağılımı şu şekilde oldu 5 bilen 21 kişi 3 bin 359 lira kırk beşer kuruş, 4+1 bilen 247 kişi 285 lira doksan beşer kuruş, 4 bilen 3 bin 89 kişi 30 lira kırk beşer kuruş, 3+1 bilen 7 bin 539 kişi 15 lira seksen beşer kuruş, 3 bilen 86 bin 396 kişi 3 lira seksener kuruş, 2+1 bilen 61 bin 424 kişi 5 lira otuz beşer kuruş, 1+1 bilen 195 bin 156 kişi 3 lira yirmi beşer kuruş ikramiye alacaklar.

Şans Topu 4 Ocak tarihli çekilişinde dağıtılacak toplam ikramiye 2 milyon 351 bin 302 lira ve büyük ikramiye tutarı ise 705 bin 390 lira olarak açıklandı.

ŞANS TOPU GEÇEN HAFTANIN SONUÇLARI

Şans Topu geçen hafta yapılan çekilişinde 5+1 bilen iki kişi bir milyon 40 bin 247’şer lira ikramiye kazandılar. Milli Piyango İdaresi, Şans Topu talihlilerinin kuponlarını İzmir’in Bornova ile Manisa’nın Şehzadeler ilçelerinde bulunan bayilerinde yatırdıklarını açıkladı.

Şans Topu’nda 811. haftanın kazandıran numaraları; 7, 8, 11, 26, 28 + 10 olarak belirlendi.

Şans Topu çekilişinde kazanılan diğer ikramiyeler ve miktarları şöyle oldu; 5 bilen 20 kişi 3 bin 812 lira altmış beşer kuruş, 4+1 bilen 215 kişi 354 lira doksan beşer kuruş, 4 bilen 2 bin 831 kişi 35 lira doksanar kuruş, 3+1 bilen 7 bin 354 kişi 17 lira yetmiş beşer kuruş, 3 bilen 88 bin 529 kişi dörder lira, 2+1 bilen 65 bin 73 kişi 5 lira kırk beşer kuruş, 1+1 bilen 207 bin 769 kişi 3 lira otuzar kuruş ikramiye alacaklar.