Şans Topu sonuçları: (5 Nisan) Büyük ikramiye iki kişiye çıktı

5 Nisan tarihli 825. hafta Şans Topu çekilişinde kazandıran numaralar belli oldu.

Çarşamba günleri yüz binlerce kişinin büyük umutlarla oynadığı Şans Topu’nda kazandıran numaralar açıklandı. 5 Nisan Çarşamba 825. hafta Şans Topu’nun kazandıran numaraları 09 – 13 – 22 – 24 – 33 + 02 olarak belirlendi. Sonuçların ardından büyük ikramiye Muğla / Milas ve İstanbul / Kağıthane’ye çıktı ve şanslı kişiler 363.381,45 TL kazandı.

Şans Topu çekilişinde diğer ikramiye dağılımı şöyle oldu; 5 bilen 24 kişi 3.028,40 TL, 4+1 bilen 200 kişi 363,60 TL, 4 bilen 3.268 kişi 29,70 TL, 3+1 bilen 6.094 kişi 20,15 TL, 3 bilen 88.999 kişi 3,80 TL, 2+1 bilen 52.859 kişi 6,55 TL ve 1+1 bilen 174.622 kişi 3,70 TL