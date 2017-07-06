Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Şans Topu sonuçları 5 Temmuz: Şans Topu kasada kaldı haftaya ikramiye 1 buçuk milyon!

Şans Topu'nda dün gece yapılan çekilişle sonuçlar belirlendi. Milli Piyango İdaresince noter huzurunda gerçekleştirilen Şans Topu çekilişi canlı yayında belirleniyor. Şans Topu'nun bu haftaki sonuçlarına göre 5+1 bir şanslı numarayı kimse bilemedi ve Şans Topu gelecek haftaya devretti. İşte haftanın Şans Topu sonuçları...

09:076 Temmuz 2017
Gündem
Şans Topu sonuçları 5 Temmuz: Şans Topu kasada kaldı haftaya ikramiye 1 buçuk milyon!
Şans Topu'nda dün gece yapılan çekilişle sonuçlar belirlendi. Milli Piyango İdaresince noter huzurunda gerçekleştirilen Şans Topu çekilişi canlı yayında belirleniyor. Şans Topu'nun bu haftaki sonuçlarına göre 5+1 bir şanslı numarayı kimse bilemedi ve Şans Topu gelecek haftaya devretti. İşte haftanın Şans Topu sonuçları...

Şans Topu’da bu hafta kimse zengin olamadı, Şans Topu devretti. Şans Topu’nun 5 Temmuz tarihli 838. hafta sonuçlarına göre 675 bin lira gelecek haftaya devretti. İkramiyenin gelecek hafta bir milyon liraya yaklaşması bekleniyor. Şans Topu sonuçlarına dair ayrıntıları ve ikramiye dağılımını haberin devamında bulabilirsiniz…

ŞANS TOPU SONUÇLARI

02-05-10-11-32 + 02

sans-topu-5-temmuz

ŞANS TOPU SONUÇLARI İKRAMİYE DAĞILIMI

5+1 bilen kişi sayısı :1. DevirKişi başına düşen ikramiye tutarı:675.708,94TL
5 bilen kişi sayısı :22Kişi başına düşen ikramiye tutarı:3.071,85TL
4+1 bilen kişi sayısı :218Kişi başına düşen ikramiye tutarı:310,40TL
4 bilen kişi sayısı :2.686Kişi başına düşen ikramiye tutarı:33,60 TL
3+1 bilen kişi sayısı :6.312Kişi başına düşen ikramiye tutarı:18,10 TL
3 bilen kişi sayısı :82.693Kişi başına düşen ikramiye tutarı:3,80 TL
2+1 bilen kişi sayısı :54.124Kişi başına düşen ikramiye tutarı:5,95 TL
1+1 bilen kişi sayısı :162.334Kişi başına düşen ikramiye tutarı:3,70TL
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet Whatsapp
Yorumlar