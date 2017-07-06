Şans Topu sonuçları 5 Temmuz: Şans Topu kasada kaldı haftaya ikramiye 1 buçuk milyon!

Şans Topu’da bu hafta kimse zengin olamadı, Şans Topu devretti. Şans Topu’nun 5 Temmuz tarihli 838. hafta sonuçlarına göre 675 bin lira gelecek haftaya devretti. İkramiyenin gelecek hafta bir milyon liraya yaklaşması bekleniyor. Şans Topu sonuçlarına dair ayrıntıları ve ikramiye dağılımını haberin devamında bulabilirsiniz…
ŞANS TOPU SONUÇLARI
02-05-10-11-32 + 02
ŞANS TOPU SONUÇLARI İKRAMİYE DAĞILIMI
|5+1 bilen kişi sayısı :
|1. Devir
|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
|675.708,94TL
|5 bilen kişi sayısı :
|22
|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
|3.071,85TL
|4+1 bilen kişi sayısı :
|218
|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
|310,40TL
|4 bilen kişi sayısı :
|2.686
|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
|33,60 TL
|3+1 bilen kişi sayısı :
|6.312
|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
|18,10 TL
|3 bilen kişi sayısı :
|82.693
|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
|3,80 TL
|2+1 bilen kişi sayısı :
|54.124
|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
|5,95 TL
|1+1 bilen kişi sayısı :
|162.334
|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
|3,70TL