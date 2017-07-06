Şans Topu sonuçları 5 Temmuz: Şans Topu kasada kaldı haftaya ikramiye 1 buçuk milyon!

Şans Topu'nda dün gece yapılan çekilişle sonuçlar belirlendi. Milli Piyango İdaresince noter huzurunda gerçekleştirilen Şans Topu çekilişi canlı yayında belirleniyor. Şans Topu'nun bu haftaki sonuçlarına göre 5+1 bir şanslı numarayı kimse bilemedi ve Şans Topu gelecek haftaya devretti. İşte haftanın Şans Topu sonuçları...

Şans Topu’da bu hafta kimse zengin olamadı, Şans Topu devretti. Şans Topu’nun 5 Temmuz tarihli 838. hafta sonuçlarına göre 675 bin lira gelecek haftaya devretti. İkramiyenin gelecek hafta bir milyon liraya yaklaşması bekleniyor. Şans Topu sonuçlarına dair ayrıntıları ve ikramiye dağılımını haberin devamında bulabilirsiniz…

ŞANS TOPU SONUÇLARI

02-05-10-11-32 + 02

ŞANS TOPU SONUÇLARI İKRAMİYE DAĞILIMI