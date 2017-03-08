Şans Topu sonuçları: (8 Mart) 3. devir

Şans Topu sonuçları açıklandı. 8 Mart Çarşamba 821. hafta Şans Topu çekilişine göre büyük ikramiyeyi

Her çarşamba büyük umutlarla oynanan ve yüz binlerce lira dağıtan Şans Topu’nun sonuçları açıklandı. İki haftadır devreden Şans Topu’nun 8 Mart Çarşamba 821. hafta çekilişine göre büyük ikramiyeyi hiç kimse bilemezken 2.337.941,53 TL gelecek haftaya devretti

821. hafta Şans Topu’nda kazandıran numaralar: 02 – 03 – 06 – 11 – 18 + 12

Şans Topu çekilişinde diğer ikramiyelerin dağılımı ise şu şekilde; 5 bilen 22 kişi 3.775,10 TL, 4+1 bilen 258 kişi 322,10 TL, 4 bilen 3.605 kişi 30,70 TL, 3+1 bilen 7.441 kişi 19,20 TL, 3 bilen 98.821 kişi 3,90 TL, 2+1 bilen 70.000 kişi 5,60 TL, 1+1 bilen 231.455 kişi 3,20 TL ikramiye alacaklar.