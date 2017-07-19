Şans Topu sonuçları açıklandı: (19 Temmuz) Büyük ikramiye tek kişiye çıktı!

Çarşamba günlerinin vazgeçilmez eğlencesi Şans Topu sonuçları belli oldu. 19 Temmuz Şans Topu çekilişi her zaman olduğu gibi yine Milli Piyango idaresi tarafından çekildi. Büyük umutlarla şansını deneyen milyonlarca vatandaşımız sonuçları merakla bekliyor. İşte 840. hafta Şans Topu sonuçları ve numaraları…
Şans Topu’nda büyük ikramiye bu hafta Bursa’nın Gemlik ilçesinde yaşayan bir vatandaşa çıktı. Vatandaşımız 693.878,35 TL’nin sahibi oldu.
İŞTE 19 TEMMUZ ŞANS TOPU SONUÇLARI
08 – 22 – 24 – 28 – 30+ 06
ŞANS TOPU İKRAMİYE DAĞILIMI
|5+1 bilen kişi sayısı :
|1
|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
|693.878,35 TL
|5 bilen kişi sayısı :
|11
|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
|6.308,30 TL
|4+1 bilen kişi sayısı :
|209
|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
|332,30 TL
|4 bilen kişi sayısı :
|2.601
|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
|35,65 TL
|3+1 bilen kişi sayısı :
|6.267
|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
|18,55 TL
|3 bilen kişi sayısı :
|75.229
|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
|4,30 TL
|2+1 bilen kişi sayısı :
|59.368
|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
|5,55 TL
|1+1 bilen kişi sayısı :
199.436
|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
3,10 TL
GEÇTİĞİMİZ HAFTANIN ŞANS TOPU SONUÇLARI
06 – 08 – 10 – 26 – 27+11