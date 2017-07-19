Şans Topu sonuçları açıklandı: (19 Temmuz) Büyük ikramiye tek kişiye çıktı!

Şans Topu sonuçları belli oldu. Milyonlarca vatandaşımızın şansını denediği ve 21.15'te çekilmeye başlayan 840. hafta Şans Topu sonuçları Milli Piyango İdaresi tarafından çekildi. Peki Şans Topu'nda bu hafta büyük ikramiye hangi şehre çıktı? İşte bu haftanın Şans Topu numaraları...

Çarşamba günlerinin vazgeçilmez eğlencesi Şans Topu sonuçları belli oldu. 19 Temmuz Şans Topu çekilişi her zaman olduğu gibi yine Milli Piyango idaresi tarafından çekildi. Büyük umutlarla şansını deneyen milyonlarca vatandaşımız sonuçları merakla bekliyor. İşte 840. hafta Şans Topu sonuçları ve numaraları…

Şans Topu’nda büyük ikramiye bu hafta Bursa’nın Gemlik ilçesinde yaşayan bir vatandaşa çıktı. Vatandaşımız 693.878,35 TL’nin sahibi oldu.

İŞTE 19 TEMMUZ ŞANS TOPU SONUÇLARI

08 – 22 – 24 – 28 – 30+ 06

ŞANS TOPU İKRAMİYE DAĞILIMI

5+1 bilen kişi sayısı : 1 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 693.878,35 TL 5 bilen kişi sayısı : 11 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 6.308,30 TL 4+1 bilen kişi sayısı : 209 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 332,30 TL 4 bilen kişi sayısı : 2.601 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 35,65 TL 3+1 bilen kişi sayısı : 6.267 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 18,55 TL 3 bilen kişi sayısı : 75.229 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 4,30 TL 2+1 bilen kişi sayısı : 59.368 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 5,55 TL 1+1 bilen kişi sayısı : 199.436 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3,10 TL

GEÇTİĞİMİZ HAFTANIN ŞANS TOPU SONUÇLARI

06 – 08 – 10 – 26 – 27+11