Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Şans Topu sonuçları açıklandı: (19 Temmuz) Büyük ikramiye tek kişiye çıktı!

Şans Topu sonuçları belli oldu. Milyonlarca vatandaşımızın şansını denediği ve 21.15'te çekilmeye başlayan 840. hafta Şans Topu sonuçları Milli Piyango İdaresi tarafından çekildi. Peki Şans Topu'nda bu hafta büyük ikramiye hangi şehre çıktı? İşte bu haftanın Şans Topu numaraları...

21:4019 Temmuz 2017
Gündem
Şans Topu sonuçları açıklandı: (19 Temmuz) Büyük ikramiye tek kişiye çıktı!
Şans Topu sonuçları belli oldu. Milyonlarca vatandaşımızın şansını denediği ve 21.15'te çekilmeye başlayan 840. hafta Şans Topu sonuçları Milli Piyango İdaresi tarafından çekildi. Peki Şans Topu'nda bu hafta büyük ikramiye hangi şehre çıktı? İşte bu haftanın Şans Topu numaraları...

Çarşamba günlerinin vazgeçilmez eğlencesi Şans Topu sonuçları belli oldu. 19 Temmuz Şans Topu çekilişi her zaman olduğu gibi yine Milli Piyango idaresi tarafından çekildi. Büyük umutlarla şansını deneyen milyonlarca vatandaşımız sonuçları merakla bekliyor. İşte 840. hafta Şans Topu sonuçları ve numaraları…

Şans Topu’nda büyük ikramiye bu hafta Bursa’nın Gemlik ilçesinde yaşayan bir vatandaşa çıktı. Vatandaşımız 693.878,35 TL’nin sahibi oldu.

İŞTE 19 TEMMUZ ŞANS TOPU SONUÇLARI

08 – 22 – 24 – 28 – 30+ 06

ŞANS TOPU İKRAMİYE DAĞILIMI

5+1 bilen kişi sayısı :1Kişi başına düşen ikramiye tutarı:693.878,35 TL
5 bilen kişi sayısı :11Kişi başına düşen ikramiye tutarı:6.308,30 TL
4+1 bilen kişi sayısı :209Kişi başına düşen ikramiye tutarı:332,30 TL
4 bilen kişi sayısı :2.601Kişi başına düşen ikramiye tutarı:35,65 TL
3+1 bilen kişi sayısı :6.267Kişi başına düşen ikramiye tutarı:18,55 TL
3 bilen kişi sayısı :75.229Kişi başına düşen ikramiye tutarı:4,30 TL
2+1 bilen kişi sayısı :59.368Kişi başına düşen ikramiye tutarı:5,55 TL
1+1 bilen kişi sayısı :
199.436
Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
3,10 TL

GEÇTİĞİMİZ HAFTANIN ŞANS TOPU SONUÇLARI

06 – 08 – 10 – 26 – 27+11

Son güncelleme: 21:4119.07.2017
Üniversitenizi seçerken dikkat etmeniz gereken 3 önemli detay!
Keşfet

Üniversitenizi seçerken dikkat etmeniz gereken 3 önemli detay!

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet Whatsapp
Yorumlar