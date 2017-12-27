MPİ 27 Aralık Şans Topu sonuçları: 2 kişinin yüzü güldü! İşte haftanın Şans Topu sonucu…

Milli Piyango İdaresi 27 Aralık 2017 Şans Topu sonuçlarını açıkladı. Bu hafta büyük ikramiye Eskişehir ve Kocaeli'nden kuponunu yatıran iki vatandaşın oldu. Her çarşamba akşamı saat 21.15'te Milli Piyango İdaresi tarafından Şans Topu sonuçları açıklanıyor. İşte Şans Topu 27.12 2017 çekilişinde haftanın kazandıran numaralar...

Şans Topu sonuçlarına göre bu hafta büyük ikramiyeyi iki kişi kazandı. İnternetten sonuçları aratan vatandaşlar için iki farklı küreden çekilen şanslı altı (5+1) topu da haberimizden öğrenebilirsiniz. Şans Topu sonuçlarına göre bu hafta büyük ikramiye 2 kişi arasında bölündü. Noter huzurUnda ve canlı yayında belli olan Şans Topu çekilişinin sonuçları ve ikramiye dağılımı haberimizin devamında… İki farklı küreden çekilerek belirlene Şans Topu sonuçlarının açıklanmasının 15 dakika sonrasında ikramiye dağılımı da belli oluyor. Diğer sayısal oyunlardan farkı olarak ‘+' rakamı olan oyunda çoklu çekiliş işaretlenerek aynı kupon 4 hafta üst üste oynanabilir. Binlerce kişi Milli Piyango’nun şans oyunlarını oynayarak hayallerine kavuşmayı umuyor. Milli Piyango İdaresi Şans Topu çekilişlerini her çarşamba saat 21.15’te internet üzerinden canlı yayında, noter huzurunda açıklıyor. Şans Topu çekilişinde bu hafta büyük ikramiye 721 bin lira. İşte Milli Piyango Şans Topu sonuçları…

Şasn Topu çekilişinde 5+1 rakamı iki kişi doğru tahmin etti. Sonuçlara göre Eskişehir ve Kocaeli’nden iki vatandaş 360 bin lira kazandı. 5 bilenler ise 2 bin 887 lira ikramiye kazandı.

27 ARALIK ŞANS TOPU SONUÇLARI

Şans Topu oyununda ‘+’ rakamı bilenlerin ikramiye kazanma şansı oldukça artıyor. Artı rakam dışında bir numarayı daha doğru bilenler ikramiye kazanıyor. İşte Şans Topu sonuçları ve kazandıran şanslı numaralar…

6, 8, 25, 28, 33 + 5

GEÇEN HAFTANIN SONUÇLARI

Zengin olma hayaliyle kuponunun başında bekleyen vatandaşlar şanslı numaraları merak ediyor. Şans Topu çekiliş sonuçları belli oldu. Şans Topu sonuçlarını merakla bekleyen vatandaşlar sonuçların açıklanmasıyla Google üzerinde ‘Şans Topu sonuçları' araması yapmaya başladı. 20 Aralık Çarşamba akşamı MPİ tarafından düzenlenen oyunda kazandıran numaralar belli oldu. İşte 862. hafta Şans Topu çekiliş sonuçları…

6, 10, 13, 16, 25, +12

Büyük İkramiye Kazanan İl/ İlçe: ANKARA / ÇANKAYA – İZMİR / BORNOVA – SAMSUN / BAFRA

ŞANS TOPU OYUNU NASIL OYNANIR?



Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir. Oyun, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)'in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Oyunda ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir. Çok kazadırana oyun her Perşembe günü sabahından, Çarşamba günü 21:00’e kadar Sayısal Oyun bayilerinde bulunan oyun terminallerinden oynanabilir.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

1- Sayısal oyunlarımıza ait biletlerinizi mutlaka İdaremizin ruhsatlı sayısal oyunlar bayilerinden alınız.

2- Seyyar veya yetkisiz kişilerden sayısal oyunlar biletlerini almayınız. Aksi halde ikramiye alamama sorunuyla karşılaşabilirsiniz.

3- İdaremizin ruhsatlı bayilerinin dışındaki kişilerden aldığınız sayısal oyunlar biletleri sahte ise ikramiye alma sırasında yasalar gereği zor durumda kalabilirsiniz.

Gerçek Sayısal Oyunlar Biletlerinde;

– Barkod çizgileri düzgün, belirgin ve aralıklıdır.

– Oynanan numaralar, kolon harfleri ve diğer bilgiler bilet üzerinde aşırı derecede kenarlara kaymamıştır.