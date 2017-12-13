Şans Topu sonuçları açıklandı! İşte 13 Aralık MPİ Şans Topu sonucu (Milli Piyango)

Milli Piyango İdaresi, Şans Topu sonuçlarını açıkladı. Kısa zamanda köşeyi dönmek isteyenler her çarşamba Şans Topu sonuçları açıklandı mı diye merak ediyor. İnternetten sonuçları aratan vatandaşlar için iki farklı küreden çekilen şanslı altı (5+1) topu da haberimizden öğrenebilirsiniz. İşte 13 Aralık MPİ Şans Topu sonucuı ve şanslı rakamlar...

Milli Piyango İdaresi Şans Topu sonuçlarını noter huzurunda canlı yayında açıkladı. İki farklı küreden seçilen şanslı toplar ile MPİ çekiliş sonucu belirlendi. Bu hafta büyük ikramiye 736 bin 520

lira. Çekilliş sonucu noter huzurunda iki farklı küreden seçilen toplarla belirleniyor. MPİ Şans Topu da dahil olmak üzere sayısal oyunlardan artık yüzde 20 veraset ve intikal vergisi alınacak. Şans Topu sonuçları http://www.millipiyango.gov.tr adresinden yayınlandı. 13 Aralık MPİ Şans Topu sonuçları ve Milli Piyango çekiliş sonucu sorgulama ile ilgili detayları yazımızda bulabilirsiniz. İnternetten sonuçları öğrenip MPİ Şans Topu kuponlarını kontrol etmek isteyen vatandaşlar sonuçları http://www.sozcu.com.tr/ adresinden öğrenebilirler.

13 ARALIK 2017 ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI



Şans Topu sonuçlarını merakla bekleyen vatandaşlar sonuçların açıklanmasıyla Google üzerinde ‘Şans Topu sonuçları' araması yapmaya başladı. Büyük ikramiye 686 bin 556 lira olarak belirlendi. Çarşamba akşamlarının heyecanı olan şans oyunu 13 Aralık Şans Topu sonuçları resmen belli oldu. İşte kazandıran numaralar…

8, 9, 11, 17, 23 +6

GEÇEN HAFTANIN KAZANDIRAN NUMARALARI

Zengin olma hayaliyle kuponunun başında bekleyen vatandaşlar şanslı numaraları merak ediyor. Şans Topu çekiliş sonuçları belli oldu. Şans Topu sonuçlarını merakla bekleyen vatandaşlar sonuçların açıklanmasıyla Google üzerinde ‘Şans Topu sonuçları' araması yapmaya başladı. 6 Aralık Çarşamba akşamı MPİ tarafından düzenlenen oyunda kazandıran numaralar belli oldu. İşte 860. hafta Şans Topu çekiliş sonuçları…

2, 5, 10, 32, 34, + 1

ŞANS TOPU OYUNUNUN ÖZELLİKLERİ

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir. Oyun, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)'in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Oyunda ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir. Çok kazadırana oyun her Perşembe günü sabahından, Çarşamba günü 21:00’e kadar Sayısal Oyun bayilerinde bulunan oyun terminallerinden oynanabilir.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

1- Sayısal oyunlarımıza ait biletlerinizi mutlaka İdaremizin ruhsatlı sayısal oyunlar bayilerinden alınız.

2- Seyyar veya yetkisiz kişilerden sayısal oyunlar biletlerini almayınız. Aksi halde ikramiye alamama sorunuyla karşılaşabilirsiniz.

3- İdaremizin ruhsatlı bayilerinin dışındaki kişilerden aldığınız sayısal oyunlar biletleri sahte ise ikramiye alma sırasında yasalar gereği zor durumda kalabilirsiniz.

Gerçek Sayısal Oyunlar Biletlerinde;

– Barkod çizgileri düzgün, belirgin ve aralıklıdır.

– Oynanan numaralar, kolon harfleri ve diğer bilgiler bilet üzerinde aşırı derecede kenarlara kaymamıştır.