Şans Topu sonuçları: Gelecek hafta için büyük umutlar… İşte MPİ Şans Topu 22 Kasım sonucu…

Şans Topu sonuçlarını kontrol etmek için internette "Şans Topu sonuçları" araması yapmaya başlayan vatandaşların umutları gelecek haftaya kaldı. Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan çekilişle Şans Topu sonuçlar belirlendi işte 22 Kasım Şans Topu sonuçları...

Şans Topu sonuçlarını merakla bekleyen vatandaşlar sonuçların açıklanmasıyla Google üzerinde ‘Şans Topu sonuçları' araması yapmaya başaldı. Çarşamba akşamlarına heyecan katan Şans Topu çekilişi Milli Piyango idaresince canlı yayında gerçekleştirildi. Şans Topu sonuçlarına göre ikramiye gelecek haftaya devretti.

22 KASIM ŞANS TOPU SONUÇLARI

Şans Topu sonuçlarına göre bu hafta büyük ikramiyeyi kazanan çıkmadı. Sonuçlara göre 740 bin lira haftaya devretti. 5 bilenler 2 bin 471 lira kazanırken, 4+1 bileneler ise 356 lira kazandı. MPİ tarafından düzenlenen oyunda kazandıran numaralar belli oldu. İşte 858. hafta Şans Topu çekiliş sonuçları.

Şans Topu sonuçlarına göre haftanın kazanan numaraları: 13, 15, 22, 24, 31, +9

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ŞANS TOPUNASIL OYNANIR?

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir. Oyun, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)’in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Oyunda ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir.

Çok kazadıran oyun her Perşembe günü sabahından, Çarşamba günü 21:00’e kadar Sayısal Oyun bayilerinde bulunan oyun terminallerinden oynanabilir.