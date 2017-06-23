Saray’ın Arşiv Müdürü Twitter’dan yazdı: Her eve bir otomatik tüfek projesi şart

Cumhurbaşkanlığı Arşiv Müdürü'nden şok silahlanma çağrısı... “Her eve bir otomatik tüfek ve 1000 mermi projesi şart” diyen Safi'nin bir yılda üç terfi aldığı ortaya çıkmıştı.

Cumhurbaşkanlığı Arşiv Müdürü Muhammet Safi sosyal medya hesabından silahlanma çağrısı yaptı.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın resmi hesabından paylaşılan “Savunma alanında, her şeyimizi kendimiz yapmadan bize huzurlu bir uyku yok” tweet'ini alıntılayan Safi “Her eve bir otomatik tüfek ve 1000 mermi projesi şart” diye yazdı.





“POLEMİĞE GEREK YOK”

Safi, gelen eleştiriler üzerine sosyal medya hesabından “Polemiğe gerek yok :)” ifadelerini paylaştı.



TERFİ ÜSTÜNE TERFİ

Erdoğan'ın Ağustos 2014'te cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından cumhurbaşkanlığı arşiv müdürlüğüne getirilen Safi'nin bir yılda üç terfi aldığı ortaya çıkmıştı.

2013 yılında başbakanlık araştırmacı kadrosuna, ardından şube müdürlüğü koordinatörlüğüne getirilen Safi, 2014 yılı ortalarında da Başbakanlık Osmanlı Arşivi daire başkanı olmuştu.