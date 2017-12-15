Sarıkamış Harekâtı’nın 103. yılı anma etkinliklerinde öğrenciler eksi 12 derecede saygı nöbeti tuttu!

Kafkas Üniversitesi Sarıkamış Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu ile Meslek Yüksekokulu öğrencileri, Sarıkamış Harekatı´nın 103. yılı anma etkinlikleri kapsamında, şehitler için sıfırın altında 12 derecede saygı nöbeti tuttu.

Sarıkamış Harekâtının 103. yılı anma etkinlikleri dahilinde -12 derecede saygı nöbeti tutuldu. Ellerine Türk bayrakları ile meşale alan yaklaşık 300 öğrenci, dün akşam hava sıcaklığının sıfırın altında 12 derece olduğu ilçede Yukarı Sarıkamış Şehitlik Anıta kadar yaklaşık 3 kilometre yürüdü. İşte ayrıntılar…

Şehitleri anma programına Sarıkamış Kaymakamı Yusuf İzzet Karaman, Belediye Başkanı Göksal Toksoy, Sarıkamış 9’uncu Komando Tugay Komutanı Piyade Albay Bilgin Çetinbağ, kurum amirleri, öğretim üyeleri ile öğrenci ve çok sayıda kişi katıldı. Sarıkamış kent merkezinde bir araya gelen asker kıyafeti giyen ve ellerine Türk bayrakları ile meşale alan yaklaşık 300 öğrenci, dün akşam hava sıcaklığının sıfırın altında 12 derece olduğu ilçede Yukarı Sarıkamış Şehitlik Anıta kadar yaklaşık 3 kilometre yürüdüler. Program, şehitlik anıtı önünde saygı duruşu, İstiklal Marşının okunması ve Kuran-ı Kerim okunmasıyla devam etti.

Sarıkamış Kaymakamı Yusuf İzzet Karaman, Sarıkamış Şehitlerinin 103’üncü yılı anma etkinlikleri kapsamında Kafkas Üniversitesi’nin her yıl geleneksel hale getirdiği, ‘Şehitlere Saygı Nöbeti’ programı için bir araya geldiklerini belirtti. Karaman, şöyle dedi:

“Bu vatan uğruna Osmanlı coğrafyasının dört bir yanından gelen insanlar dondurucu soğukta canlarını vererek şehit olmuşlar. Böyle kutsal, böyle önemli bir yerde tabi ki Sarıkamış halkı da onlara en iyi şekilde ev sahipliğini yapıyor. Sarıkamışlı olmak bir ayrıcalıktır. Sarıkamış halkı her zaman şehitlerine sahip çıkıyor. Kafkas Üniversitemizin düzenlediği bu etkinlikte emeği geçenlere teşekkür ediyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ve bütün şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum.”

Sarıkamış Belediye Başkanı Göksal Toksoy ise konuşmasında şehitlere olan borcun ödenemeyeceğini vurgulayarak, “Sarıkamış; bir hüzündür. Ama aynı zamanda Çanakkale’nin de önsözüdür. Ecdadımız her zaman cesaretliğini, yürekliliğini ortaya koymuştur. Ancak coğrafi şartlara yenik düşmüşler.Biz bu yiğitleri unutmayacağız,gelecek nesillere bu kahramanları anlatacağız” diye konuştu.

Mehmetçik’in o dönem dondurucu soğuğa rağmen mücadele ettiğini vurgulayan Sarıkamış Meslek Yüksekokulu Müdürü Yard.Doç.Dr. Mehmet Emin Karabayır, “Köstence, Kosova, Kudüs gibi İslam aleminin dört yanından gelen Mehmetçiklerin sadece düşmanla değil eksi 45 derecede bütün imkansızlıklara rağmen dondurucu soğukla mücadele ettiklerini,cihattan kaçmamış,düşmana arkasını dönmemiş ve vatanını canı pahasına korumayı bilmişti” dedi.

Konuşmaların ardından öğrenciler,Yukarı Sarıkamış Şehitlik Anıtı önünde temsili askerleri canlandırarak soğuk havada nöbet değişimi yaptı. Yaklaşık 4 saat nöbet tutan askerlere karavana kazanından çorba dağıtıldı.

SARIKAMIŞ HAREKÂTI’NDA NELER YAŞANDI?

Osmanlı İmparatorluğu 93 Harbi'nde yeninlenince Batum, savaş tazminatı olarak Rusya'ya verilmişti. Sarıkamış, Kars, Ardahan ve Artvin de Berlin Antlaşması ile Rusya'ya bırakılmıştı. 1914 yılında dönemin Başkomutan Vekili olan Enver Paşa, bu toprakları geri almak amacıyla 19 Aralık tarihinde “Sarıkamış Harekatı” planlarını kurmaylarına sundu.

6 Aralık'ta Enver Paşa ve Otto von Feldmann Yavuz Zırhlısına binerek Trabzon üzerinden Erzurum'a yola çıktı. 13 Aralık'ta Köprüköy'e ulaşılmıştı. Burada 3. Ordu Komutanı Hasan İzzet Paşa ile görüşmüştür. Enver Paşa ve Gnkur. II. nci Bşk. Albay Hafız Hakkı Bey planı geliştirmişlerdir. Planın amacı Ruslara sürat­le bir darbe indirerek bir Tanenberg yaratmaktır.

Enver Paşa, Rus Kafkas ordusunun zayıf ve özellikle çevirme manevralarına karşı çok hassas olduğunu düşünmektedir. Osmanlı birliklerinin bu zayıflığı kullanmasını amaçlamaktaydı. Tamamen karlarla kaplı, çok yüksek dağlık ve yolsuz bir arazide o günün koşulları altında kış donatımından yoksun yaya ve atlı birliklerle yapılan Sarıkamış harekâtı çok riskli idi ama Enver Paşa, başarıldığında Rusların bu cephede varlıklarının yok olmasının bu riske değeceğini hesaplamıştı. Enver Paşa büyük başarı için büyük risk almaya karar verdi.

Kağıt üzerindeki plana nazaran cephede malzeme ve iaşe çok noksandı. Bir iddiaya göre de erzağın az olması ve salgın hastalık olması Enver Paşa'nın hemen bir harekâta girişmesine sebep olmuştur.

Türk Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığına göre Sarıkamış'ta Osmanlı zayiatları 60.000 ve Rus zayiatları 30.000'dir. Savaşın en hazin kısmı ise Osmanlı kayıplarının bir çoğunun Ruslar ile yapılan çarpışmalarda değil de ağır soğuk hava koşulları yüzünden ölmesidir. Ruslar; Türklerden 200 subay, 7000 eri esir, 20 makineli tüfekle 30 topu ganimet olarak almışlardır. 5000 kişi civarında esir alınmıştır. Bunlar tahmine göre Kırımda domuz çifliğinde çalıştırılarak ve aç bırakılarak ölmüşlerdir. Tarihçi-yazar Mehmet Niyazi Sarıkamış harekatındaki şehit sayısının tüm belgelerde toplamda 23.000 olduğunu, 90.000 rakamının 60.000 kayıp veren Rusların yalanı olduğunu kaydeder

DHA