MERSİN'in farklı bölgelerinde çadırlarda yaşayan, 20 Nisan'dan sonraki göç mevsimini bekleyen Sarıkeçili Yörükler, kışlak için 'tahsisli alan' istiyor.

Yazın Konya civarında, kışın ise Mersin’in farklı bölgelerinde çadırlarda yaşayarak göç mevsimini bekleyen 150 Sarıkeçili Yörük Ailesi, zaman zaman çevrede yaşayanlarla sorunlar yaşıyor. Bu durumdan yakınan Yörükler, yetkililerden yaşamlarını kolaylaştıracak tahsisli kışlak alana kavuşmanın hayallerini kuruyor. Yörükler, ormanlık alanlar içerisindeki tahsisli kışlak alanlarının olmasının yaşamlarının kolaylaştıracağını söyledi.

Sarıkeçililer Yardımlaşma, Dayanışma ve Kültür Derneği Başkanı Bayram Gök, yazın Konya ve çevresinde yaylalardan, kışın ise Mersin ve çevresinde yaşayan son konargöçerlerin iyileştirmelerine rağmen çeşitli sorunlarla karşı karşıya kaldığını anlattı. Yörük olarak dedelerinin yüzyıllar önce başlattığı hayvancılıkla geçimlerini temin etmeye çalıştıklarını belirten Gök, Silifke, Anamur ve Tarsus ilçeleri arasında kışladıklarını ancak yaşadıklarını alanlardan çıkartılmak istendiklerini bu yüzden vatandaşlarla sürekli karşı karşıya kaldıklarını vurguladı.

Şikayet edildiğinde özellikle jandarma ekiplerinin gelerek bölgeyi terk etmeleri yönünde uyarılar yaptığını belirten Gök, “Biz bulunduğumuz alanlarda Orman ve Su İşleri Bakanlığımızdan alınan izinle kalıyoruz. Yaşadığımız bölgelerde, biz Yörüklerin kadim hakları var. Oturduğumuz ormanları hep koruduk. Hayvanlarımız hiçbir şekilde ormana zarar vermiyor. Yangının çıkmasına engel oluyoruz. Bu nedenle de yetkililerden Yörükler için kışın bir barınak istiyoruz. Yayladan döndüğümüzde de aynı yerde kışlayarak malzemelerimizi yeniden kullanalım. Eğer tahsisli bir alan olursa bıraktığımızı yeniden bulma imkanımız olur” dedi.

YÖRÜK KÜLTÜRÜ YOK OLUYOR

Gelişen dünya ile birlikte Yörük kültürünün de yok olma ile karşı karşıya kaldığını anlatan Gök, “Kültürümüzün korunma altına alınmasını istiyoruz. Sarıkeçililer kaybolursa bir daha böyle bir kültür ele geçmez. Çadırı, hayvanı, keçisi ve devesi ile bir kültüre sahibiz. Kültür Bakanımıza sesleniyorum, bu kültür koruma altına alınsın. Hayvancılık teşviki çok yetersiz. Hayvancılık teşviki güçlendirilsin. Çobanlarımıza yem temin edilsin, süt kredisi versin” diye konuştu.

Yörüklerden Ahmet Batırcıoğlu da kışlaklarda vatandaşla karşı karşıya gelmek istemediklerini söyledi. Zaman, zaman hayvanlar nedeni ile vatandaşın kendilerini şikayet etmesinden yakınan Batırcıoğlu, konakladıkları bölgede Orman ve Su İşledi Bakanlığı’ndan alınan izinle kaldıklarını kaydederek, yetkililerin kendi aralarındaki koordinasyonsuzluk nedeni ile zor durumda kaldıklarını sözlerine ekledi. (DHA)