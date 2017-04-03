Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Sarıyer’de gecekondu yangını: 1 ölü

Sarıyer'de bir gecekonduda çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralı olarak kurtarıldı.
06:333 Nisan 2017
Gündem
Sarıyer’de gecekondu yangını: 1 ölü
Sarıyer'de bir gecekonduda çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralı olarak kurtarıldı.

Ayazağa Mahallesi 113’üncü Sokak 43 numarada bulunan gecekonduda saat 03.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangını gören vatandaşlar durumu hemen itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. İddiaya göre, itfaiye ekipleri gelmeden içeriye giren vatandaşlar Alime Çil isimli vatandaşı dışarıya çıkarırken, evde mahsur kalan kocası Nurettin Çil ise kurtarılamayarak feci şekilde can verdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Enkaz çalışmaları sırasında Nurettin Çil’in cansız bedenine ulaşıldı.

Yaralı olarak kurtarılan Alime Çil ambulansla hastaneye kaldırılırken, Nurettin Çil’in cansız bedeni ise otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Morgu’na gönderildi.

İtfaiye ve olay yeri ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken, polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

DHA

Son güncelleme: 07:0403.04.2017
İstanbul Yerine İzmir’i Seçenleri Haklı Çıkaran Sebepler
Keşfet

İstanbul Yerine İzmir’i Seçenleri Haklı Çıkaran Sebepler

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet Whatsapp
Yorumlar