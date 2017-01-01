Dayak atan babasını camide vurdu

İstanbul Sarıyer'deki bir camiden yükselen silah sesleri polisi harekete geçirdi. Babasından dayak yiyen 15 yaşındaki G.A.'nın babasını ve yanındaki bir kişiyi vurdu. Şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Sarıyer'deki bir camiden yükselen silah sesleri polisi harekete geçirdi. Babasından dayak yiyen 15 yaşındaki G.A.'nın babasını ve yanındaki bir kişiyi vurdu. Şüpheli gözaltına alındı.

Olay, Sarıyer Cezayirli Hasan Paşa Camisi’nde meydana geldi. İddiaya göre 15 yaşındaki G.A., dün önceki gece dışarıya çıkmak istedi. Baba A.A., oğlunun isteğine karşı çıkarak izin vermedi. G.A.’nın ısrarlar edince, baba, sinirlenerek oğlunu dövdü.

Oğlunu döven baba öğlen yinen G.A. işe tartıştı. Baba A.A., daha sonra camiye gitti. Yediği dayağı sindiremeyen G.A., evdeki pompalı tüfeği alarak, babasının peşinden gitti. G.A., Babası namaz kılıdığı sırada ateş etti. Saldırıda Baba A.A. ile yanında oturan V.D. sırtından vuruldu. Yaralılar olay yerine gönderilen ambulansla hastaneye gönderildi.

Olayın ardından İstanbul Emniyeti’ne bağlı Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü soruşturma başlattı. Silahı kullandığı belirlenen G.A., gözaltına alındı. G.A., Çocuk Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.