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Sarıyer’de zehir tacirlerine büyük darbe!

İstanbul Polisi Sarıyer'de uyuşturucu satıcılarına yönelik 70 ayrı noktada geniş kapsamlı operasyon düzenledi, 17 şüpheli gözaltına alındı.

Habip ATAM
21:5527 Haziran 2017
Gündem
Sarıyer’de zehir tacirlerine büyük darbe!
İstanbul Polisi Sarıyer'de uyuşturucu satıcılarına yönelik 70 ayrı noktada geniş kapsamlı operasyon düzenledi, 17 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Embiyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Sarıyer ilçe Emniyet Müdürlüğü, bayramın son gününde önemli bir çalışmaya imza attı. Polis ekipleri, Sarıyer’deki uyuşturucu satıcılarını yakalamak için çok sayıda polisin katıldığı bir operasyon düzenledi.

FOTO: SOZCU

FOTO: SOZCU

Sokaklarda torbacı diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarının yoğun oldukarı noktalara “Şok” baskınlar yapıldı. Operasyon, 70 ayrı noktada eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Baskında 17 şüpheli gözaltına alındı.  Aramalarda, ‘bonzai’den, esrara; kokainden, eroine çeşitli miktarda ve farklı türde uyuşturucu ele geçirildi.

FOTO: SOZCU

FOTO: SOZCU

Gözaltına alınan şüpheliler Emniyet’e götürüldü. Gözaltına alınanlarla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Son güncelleme: 23:2327.06.2017
SIRADAKİ HABER
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