Sarıyer’de zehir tacirlerine büyük darbe!

İstanbul Polisi Sarıyer'de uyuşturucu satıcılarına yönelik 70 ayrı noktada geniş kapsamlı operasyon düzenledi, 17 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Embiyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Sarıyer ilçe Emniyet Müdürlüğü, bayramın son gününde önemli bir çalışmaya imza attı. Polis ekipleri, Sarıyer’deki uyuşturucu satıcılarını yakalamak için çok sayıda polisin katıldığı bir operasyon düzenledi.

Sokaklarda torbacı diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarının yoğun oldukarı noktalara “Şok” baskınlar yapıldı. Operasyon, 70 ayrı noktada eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Baskında 17 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda, ‘bonzai’den, esrara; kokainden, eroine çeşitli miktarda ve farklı türde uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler Emniyet’e götürüldü. Gözaltına alınanlarla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.