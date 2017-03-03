Çanakkale'nin Eceabat İlçesi Saros Körfezi'nde yasadışı yollarla Yunanistan'a kaçmak için arazide bekleyen 146 kaçak yakalandı.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sabaha karşı 03.00 sıralarında Saros Körfezi’nin Ece Limanı mevkiinde göçmenlerin bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti.

Bölgede yapılan aramada Ece Limanı ile Büyük Kemikli Burnu arasındaki dere yatağındaki sarp ve engebeli arazide, Yunanistan’a yasadışı yollardan kaçmak için hazırlık yapan 55 Suriye, 43 Pakistan, 17 Somali, 14 Afganistan, 6 Sri Lanka, 10 Eritre ve bir de Yemen uyruklu olmak üzere 146 kaçak yakalandı.

Hasta ve yaralı olduğu tespit edilen bazı kaçaklara, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri müdahale etti. Kaçaklar, daha sonra Ayvacık İlçesi’ndeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne gönderildi.

DHA