Savcı Kiraz’ı şehit eden teröristin ağabeyi suikast silahıyla yakalandı

İstanbul Polisi’nin terör örgütü DHKP-C’ye yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınanlar arasında, Savcı Mehmet Selim Kiraz'ı şehit eden Şafak Yayla'nın ağabeyinin de olduğu öğrenildi. Şüphelinin adresinde otomatik silah ve suikastlarda kullanılan tabanca ele geçirildi.

İstanbul Emniyeti’ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) 13 Aralık’ta terör örgütü DHKP-C’ye yönelik operasyon düzenledi. İstanbul ve İzmir’de eş zamanlı düzenlenen baskınlarda 8 şüpheli gözaltına alındı. Haklarında yakalama kararı olan 7 şüpheli ise adreslerinde bulunamadı. Adreslerdeki aramalarda, 4 silah ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

THOMSON SİLAH

Terör örgütünün ihtiyaç komitesine yönelik operasyonda gözaltına alınan şüpheliler arasındaki bir isim dikkat çekti. O ismin 2 yıl önce Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi’nde Savcı Mehmet Selim Kiraz’ı şehit eden Şafak Yayla’nın ağabeyi Bulut Yayla olduğu öğrenildi. Bulut Yayla’nın adresindeki aramalarda Thomson marka otomatik silah ve 6.35 çapında Sweet Wesson tipi suikast silahı ele geçirildi. Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen şüphelinin sorgunun sürdüğü öğrenildi.

TUTUKLANMIŞTI

Bulut Yayla, 31 Mayıs 2013'te Yunanistan'dan Türkiye'ye girerken Edirne'de gözaltına alındı. O dönem İçişleri Bakanlığınca yapılan açıklamada Bulut Yayla'nın 2012 yılında DHKP-C'ye yönelik bir operasyon firarisi olduğu belirtilmişti. Açıklamada, Yayla için “illegal yollardan Avrupa’ya geçerek silahlı, bombalı eğitim aldığı” da ifade edilmişti. Kolluk birimleri veya yabancı ülke temsilciliklerine yönelik olarak silahlı, bombalı veya canlı bomba türü bir eylem gerçekleştirmeyi planladığı öne sürülen Yayla 3 Haziran 2013 tarihinde tutuklanmıştı.

ABD TERÖR LİSTESİNE ALINMIŞTI

Bulut Yayla, 1 Şubat 2013’te ABD’nin Ankara Büyükelçiliği’ne düzenlenen saldırının ardından ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından DHKP-C Okmeydanı Alan Sorumlusu olduğu iddiasıyla, terör listesine alınmıştı.ABD Dışişleri Bakanlığı; Bulut Yayla’yı, teröristleri ve teröristlerle terörizme destek verenleri hedef alan 13224 nolu kararnameye dahil etmiş, Dışişleri Bakanlığı’nın internet sitesinde söz konusu terör örgütünün, Mart 2013’te AKP Genel Merkezi ve Adalet Bakanlığı’na yönelik terör saldırıları düzenlediği bilgisi de yer vermişti.

AĞABEYİ DE DHKP-C'Lİ

Bulut Yayla'nın ağabeyi Mehmet Yayla, 30 Temmuz 2013'te mühimmat yüklü bir şişme botla Türkiye'ye giderken Yunan güvenlik güçlerince Sakız Adası açıklarında yakalanmıştı. Yunanistan, 7 yıl ceza alan şüpheliyi ülkemize teslim etmemişti. Mehmet Yayla Ankara'da AKP binasına düzenlenen LAW silahlı saldırının da şüphelisiydi.

KUZENİ FETÖ’CÜ İDDİASI

ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi'nde 2016 yılında yapılan bir oturuma, listede adı olmadığı halde katılan, Türkiye'yi ve Erdoğan'ı suçlayan bir konuşma yapan eski Emniyet Amiri Profesör Ahmet Sait Yayla'nın da Bulut Yayla'nın kuzeni olduğu iddia edilmişti. FETÖ'cü olduğu öne sürülen Ahmet Sait Yayla'nın FETÖ ve DHKP-C arasında bağ kurduğu öne sürülmüştü.