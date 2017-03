Savcı Preet Bharara, kovulduğunu açıkladı

New York Bölge Başsavcısı Preet Bharara, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada istifa etmediğini kovulduğunu duyurdu.

ABD’de yeni başkan Trump yönetimi, Preet Bharara’nın arasında olduğu 46 savcının istifasını istedi. New York Güney Bölgesi Federal Başsavcısı Preet Bharara ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada istifa etmediğini ve kovulduğunu belirtti.

Bharara açıklmasında New York Bölge Savcılığında yaptığı görevinin ‘profesyonel yaşamının en büyük onuru’ olacağını söyledi.

I did not resign. Moments ago I was fired. Being the US Attorney in SDNY will forever be the greatest honor of my professional life.

— Preet Bharara (@PreetBharara) 11 Mart 2017