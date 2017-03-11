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Savcı Preet Bharara, kovulduğunu açıkladı

New York Bölge Başsavcısı Preet Bharara, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada istifa etmediğini kovulduğunu duyurdu.
23:2411 Mart 2017
Gündem
Savcı Preet Bharara, kovulduğunu açıkladı
New York Bölge Başsavcısı Preet Bharara, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada istifa etmediğini kovulduğunu duyurdu.

ABD’de yeni başkan Trump yönetimi, Preet Bharara’nın arasında olduğu 46 savcının istifasını istedi. New York Güney Bölgesi Federal Başsavcısı Preet Bharara ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada istifa etmediğini ve kovulduğunu belirtti.

Bharara açıklmasında New York Bölge Savcılığında yaptığı görevinin ‘profesyonel yaşamının en büyük onuru’ olacağını söyledi.

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