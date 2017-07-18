Savcıdan ‘Menfez Paşası’na sert cevap

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe teşebbüsü sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimi ve 2 polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin 3'ü firari, 44'ü tutuklu 47 sanığın yargılandığı davanın üçüncü duruşmasına devam edildi

Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanıklar dava dosyasına giren yeni deliller ile raporlar hakkında beyanda bulunuyor. Suikast girişimine katılan Muharebe Arama Kurtarma (MAK) ekibinden Çiğli 2. Ana Jet Üs Komutanlığında FETÖ’nün “üs imamı” olarak anılan “Paşa” lakaplı eski Başçavuş Zekeriya Kuzu, beyanlarına “15 Temmuz Demokrasi şehitlerini saygıyla anıyorum.” diyerek başladı.

“SAVCI PEŞİN SATAN ESNAF GİBİ, YAZACAĞINI YAZMIŞ”

Eskiden bakkal dükkanlarında “peşin satan”, “veresiye satan” esnafları gösteren bir resmin asıldığını söyleyen Kuzu, “Sayın savcı peşin satan esnaf gibi oturuyor. Yazacağını yazmış, biz kendimizi temize çıkartmaya çalışıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Kuzu’nun bu ifadelerine tepki gösteren davanın savcısı Ali Cenk Düzgün, hem şahsına hem de iddianameye kişisel sataşma olduğu gerekçesiyle söz aldı.

Düzgün, “Bu davanın iddianamesi Türk hukuk tarihinde yazılmış en yalın, tamamen maddi delillerle donatılmış, hemen hemen hiçbir yerinde taraflardan birinin ifadelerinden alıntı gereği duyulmadan hazırlanmış iddianame” dedi.

SAVCI: MENFEZDE KORKAKÇA SAKLANIRKEN YAKALANDI

Kuzu’ya, şair Baki’nin dizelerini de kullanarak, “Öğüt veren hikaye anlatmaya kalkarsın, bir bakmışsın ki anlattığın hikaye efsaneye dönüşmüş. Sonra bu efsaneye kendin inanırsın” ifadeleriyle karşılık veren Düzgün, “Bu ülkenin şerefli güvenlik güçleri seni görevinin başında değil, bir menfezde korkakça saklanırken yakaladılar.” diye konuştu. Duruşmaya diğer sanıkların dinlenmesiyle devam ediliyor. DHA