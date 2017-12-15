Savcılık da kabul etti: ‘Korkmaz, kanıtları Türkiye’den çaldı’ | Son dakika haberleri

New York’ta devam eden ve tek tutuklu sanığı Halkbank eski Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla’nın olduğu davada tanıklık yapan firari FETÖ sanığı, eski komiser yardımcısı Hüseyin Korkmaz’ın ifadeleri büyük tartışma yaratmıştı. Atilla’nın avukatları, çapraz sorguda Korkmaz’ın ABD’ye FBI’ın verdiği 50 bin dolar nakit ve savcılığın ev kirasını ödemesi ve 900 dolar para karşılığı teslim ettiği 17 Aralık operasyon belgelerini “Türkiye’den çalıntı olduğunu” kanıtlamışlardı...

Bizzat Korkmaz'ın kendisini belgeleri “izinsiz aldığını” kabul etmiş, Atilla'nın avukatları da “çalıntı kanıtlara” dayandırılan bu ifade nedeniyle davanın düşürülmesini istemişti.

Korkmaz'ın çapraz sorguda bir kaç kez delilleri “Türkiye'den çaldığını” söylemesi üzerine, savunma bastırdı, Savcılık da “kanıtlar çalıntı” demek zorunda kaldı.

SAVCI KÜRSÜYE ÇIKTI, “KORKMAZ KANITLARI ÇALMIŞ” DEDİ

Savcılık ekibinden Lockhard, Hakim'in de uygun görmesi ile birlikte, jürinin hazır bulunduğu duruşma salonunda kürsüye gelerek, Savunma ve Savcılığın üzerinde uzlaştığı bir metni okudu. Metinde, tanıklık yapan Hüseyin Korkmaz'ın getirdiği kanıtların “çalıntı olduklarını” vurguladı.

ABD hukukunda buna “stipulation” deniyor. ABD hukukunda, sıkıntılı konularda hem savcılık hem de savunmanın bazı konular üzerinde uzlaşması ve resmen açıklanmasına stipulation deniyor.

ATİLLA İFADEYE BAŞLIYOR

Davanın tek tutuklu sanığı Mehmet Hakan Atilla ise, sürpriz bir kararla bugünden itibaren ifade vermeye başlayacak.

ABD'de “isnat edilen suçun işlendiğini ispat etmek zorunluluğu savcılıktadır” ilkesi gereği sanıklar isterlerse mahkemede hiç konuşmayabiliyorlar. İfade verip vermeme kararı, bizzat sanığa bırakılıyor. Ancak sanık tavrını ifade vermek yönünde kullanırsa, Savcılığın da çapraz sorgu yapma hakkını kabul etmiş oluyor.

Atilla'yı yarından itibaren vermeye başlayacağı ifadesinde ilk önce kendi avukatları sorgulayacak. Ardından ise çapraz sorguyu savcılık makamı yapacak.

Atilla'nın avukatlarından Cathy Fleming, müvekkilinin ifade verme kararını “suçsuzluğuna inandığı için” aldığını vurguladı. Mahkemeke ortaya konulan kanıtların Atilla'nın suç işlediğine işaret etmediğine vurgu yapan Fleming, “Savcılık, şu ana kadar Atilla'yı suçlayacak herhangi bir şey ortaya koyamadı. Dolayısıyla çapraz sorgulamadan da çekineceğimiz bir şey yok” dedi.

DAVANIN HAFTAYA BİTMESİ BEKLENİYOR

Cuma günü ve önümüzdeki haftanın ilk günleri devam etmesi beklenen Atilla'nın sorgusunun ardından ise, savcılık ve savunma taraflarının “kapanış konuşmalarını yapmaları” planlanıyor. Son anda süpriz bir gelişme olmazsa, dava jürisinin önümüzdeki haftanın son günlerinde karar için toplanması bekleniyor.

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