Başsavcılık’tan ABD Büyükelçiliği’ne yanıt

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, ABD Büyükelçiği'nin açıklamasına yanıt verdi. Başsavcılık'tan yapılan açıklamada ABD Büyükelçiliği'ne gönderilen yazının bugün 15:26'da büyükelçiliğe ulaştığı açıklandı.

MİT TIR'larının durdurulmasına yönelik hazırlanan iddianameye ilişkin ABD Büyükelçilği'nin “İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bizden bilgi istemedi” açıklamasına yanıt verildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bilgi talebi yazısının 5 Temmuz (Bugün) 15.26'da ABD Büyükelçiliği’ne ulaştığını bildirdi.

İşte İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ABD Büyükelçiliği’nden bilgi istediği belge…

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan imzalı bilgi talebinin, 30 Haziran'da postaya verilerek Büyükelçiliğe gönderildiği öğrenildi. Posta takibi bilgilerine göre de bilgi talebi yazısının 4 Temmuz'da Ankara Çankaya'daki postaneye ulaştığı ardından da 5 Temmuz (Bugün) 15.26'da ABD Büyükelçiliği’ne teslim edildiği belirtildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan'ın, ABD Büyükelçiliğine gönderdiği yazıda, FETÖ'nün sivil imamlarından olan Bayram Andaç ve Muharrem Gözüküçük'ün TIR'ların durdurulduğu 19 Ocak 2014'tan bir gün sonra ABD Büyükelçiliği’ni telefonla aradıkları belirtildi. Yazıda, bu iki şahsın kullandığı hatlardan yapılan aramaya ilişkin şu sorular yöneltildi:

‘'Hangi gerekçe ile büyükelçiliğiniz ve İstanbul Başkonsolosluğunuzun arandığının, hangi görevlilerle görüşme yapıldığının, görüşme konusu ve mahiyetinin ivedi olarak Cumhuriyet Başsavcılığımıza bildirilmesini rica ederiz.''

İDDİANAMEDE YER ALAN ÖNEMLİ BİLGİLER

MİT TIR'larının durdurulmasına ilişkin hazırlanan ve 55 şüphelinin yer aldığı iddianamede, öğretmen olduğu tespit edilen FETÖ'nün sivil imamı Bayram Andaç'ın ABD Büyükelçiliği ile 20 Ocak 2014'te 42 saniye, yine aynı günün akşamı 46 saniye görüşme yaptığı belirtildi. Andaç'ın bu görüşmeden bir dakika sonra da İstanbul Başkonsolosluğunu arayarak 36 saniye görüştüğü tespit edildi. Andaç'ın, 24 Ocak saat 09.04'te de yine ABD Büyükelçiliğini arayarak 102, 21 Şubat'ta da 101 saniyelik bir görüşme yaptığı belirlendi.

Ankara İl Jandarma İstihbarat Komutanı Yarbay Erdal Turna'dan sorumlu FETÖ imamı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı çalışanı Muharrem Gözüküçük'ün de ABD Büyükelçiliği ile 6 Nisan saat 11.48’de 155, saat 11.51’de de 33 saniye görüşme yaptı. Gözüküçük'ün 23 Mayıs 2016'da firar ettiği öğrenildi.

TIR'ların durdurulduğu gün olay yerinde olan sivil imamların, “patates hat” diye tabir edilen hatlar kullandıkları öğrenildi. Bu hatların da 1-19 Ocak 2014 tarihleri arasında kullandıkları belirlendi. Sivil imamların 19 günlük sürede bu hatlarla kendi aralarında ve emirlerindeki askerlerle konuştukları 19 Ocak gecesi de hatları iptal ettirdikleri belirtildi. İddianamede ayrıca imamların olay yerine gidip TIR'ların durdurulmasını sevk ve idare ettiği de ifade edildi.