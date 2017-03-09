Savur Belediye Başkanı tutuklandı

Mardin’in Savur ilçesinde terör soruşturması çerçevesinde gözaltına alındıktan sonra açığa alınan DBP’li Belediye Başkanı Mehmet Aydın Alökmen ile 3 kişi tutuklandı.

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde 25 Şubat'ta düzenlenen operasyonda, Savur Belediye Başkanı Mehmet Aydın Alökmen ile S.İ., H.Ö., M.Z.G., O.A. ve İ.Ö. gözaltına alınmıştı. Alökmen, gözaltına alındıktan sonra açığa da alınmıştı. Şüpheliler, Mardin Emniyet Müdürlüğündeki ifade işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Cumhuriyet savcısına ifade veren şüphelilerden İ.Ö. ve H.Ö. serbest bırakılırken, diğerler şüpheliler tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkeme, Alökmen ile S.İ., M.Z.G. ve O.A.'nın, “Terör örgütü üyesi olmak”, “Terör örgütü adına eylem ve faaliyetlerde bulunmak” suçlamalarıyla tutuklanmalarına karar verdi.