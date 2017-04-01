Sayısal Loto sonuçları 1 Nisan 2017: İşte MPİ Sayısal Loto 1064. haftanın sonucu, sayıları

Sayısal Loto çekilişi yapıldı. Milli Piyango İdaresi tarafından 1064. kez düzenlenen Sayısal Loto çekilişi canlı yayında yapıldı. 1 Nisan Sayısal Loto çekilişinde altı bilen çıkmadı. Peki Sayısal Loto ne kadar devir etti? İşte Sayısal Loto sonuçları, haftanın kazandıran numaraları ve dağıtılan ikramiye miktarları...

Sayısal Loto çekilişi yapıldı. Milli Piyango İdaresi tarafından 1064. kez düzenlenen Sayısal Loto çekilişi canlı yayında yapıldı. 1 Nisan Sayısal Loto çekilişinde altı bilen çıkmadı. Peki Sayısal Loto ne kadar devir etti? İşte Sayısal Loto sonuçları, haftanın kazandıran numaraları ve dağıtılan ikramiye miktarları...

Sayısal Loto sonuçları belli oldu. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen en eski şans oyunu olan Sayısal Loto 1064. kez çekilişi yapıldı. Nisan ayının ilk Sayısal Loto çekilişinde haftanın talihlisi belli oldu. Sayısal Loto’da bu hafta altı bilen olmayınca büyük ikramiye haftaya yapılacak çekilişe devir etti. İşte Sayısal Loto sonuçları, haftanın kazandıran numaraları ve tüm ikramiye listesi

Sayısal Loto 1064. haftanın kazandıran numaraları; 3, 9, 25, 34, 38, 41 olarak belirlendi.

Sayısal Loto 1 Nisan çekilişinde altı bilen çıkmadığı için 1 milyon 737 bin 336 lira elli dört kuruş olan ikramiye haftaya devir etti.

Sayısal Loto’da altı dışında bilenlerin sayısı ve kazandıkları ikramiye miktarları; 5 bilen 157 kişi 4 bin 661 lira seksener kuruş, 4 bilen 8 bin 625 kişi 63 lira seksen beşer kuruş, 3 bilen 153 bin 661 kişi ise 10 lira onar kuruş olduğu açıklandı.

Milli Piyango İdaresi, Sayısal Loto’nun bu haftaki çekilişinde dağıtılacak toplam ikramiyesinin 4 milyon 571 bin 921 lira, büyük ikramiye mktarının da 1 milyon 737 bin 330 lira olduğunu açıkladı.

SAYISAL LOTO GEÇEN HAFTANIN SONUÇLARI

Sayısal Loto 25 Mart çekilişinde büyük ikramiyeyi altı bilen bir kişi kazandı. Devirli olan büyük ikramiye miktarı ise 3 milyon 660 bin 939 lira yirmi beş kuruş idi. Sayısal Loto’da bu ikramiyeyi Ankara’nın Altındağ ilçesinden yatıran bir talihli kazandı.

Sayısal Loto sayıları ise şunlar idi; 01, 08, 12, 19, 20, 23

Sayısal Loto’da altı dışında bilenlerin sayısı ve kazandıkları ikramiye miktarları; 5 bilen 136 kişi 5 bin 939 lira doksanar kuruş, 4 bilen 8 bin 326 kişi 72 lira doksanar kuruş, 3 bilen 155 bin 143 kişi ise 11 lira beşer kuruş olduğu açıklandı.