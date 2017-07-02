Sayısal Loto sonuçları 1 Temmuz: Devirli ikramiyede umutlar haftaya kaldı!

Milli Piyango İdaresince gerçekleştirilen çekilişle belirlenen Sayısal Loto sonuçları dün akşam saat 21:15’te tamamlandı. Sayısal Loto’da 3 buçuk milyon civarına yükselen ikramiyeyi kimse kazanamadı. Gelecek hafta devirli ikramiyenin birçok şans oyunu tutkununu cezbetmesiyle Sayısal Loto’ya katılımın yüksek olması ve ikramiyenin 5 milyona yaklaşması bekleniyor. Haberimizin devamında yer alan tablodan Sayısal Loto’da bu haftaki ikramiye dağılımını ve kazanan numaraları görebilirsiniz…
SAYISAL LOTO SONUÇLARI 1 TEMMUZ
Sayısal Loto’da 1077 numaralı 1 Temmuz tarihli çekilişin sonuçlarına göre şanslı numaralar; 3-8-13-22-40-48 olarak belirlendi.
SAYISAL LOTO İKRAMİYE DAĞILIMI
SAYISAL LOTO SONUÇLARI İKRAMİYE DAĞILIMI
|6 bilen kişi sayısı :
|2. Devir
|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
|3.457.922,72TL
|5 bilen kişi sayısı :
|199
|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
|3.696,95TL
|4 bilen kişi sayısı :
|9.312
|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
|59,35TL
|3 bilen kişi sayısı :
|159.281
|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
|9,80 TL
GEÇTİĞİMİZ HAFTA SAYISAL LOTO’DA HANGİ SAYILAR KAZANDI?
Sayısal Loto’da geçtiğimiz hafta 7-10-22-23-30-45 sayıları çekilişte çıkan sayılar olarak belirlendi fakat kimse 6 numarayı doğru tahmin etmeyi başaramayıca ikramiye bu haftaya devretti. Geçen hafta gibi bu hafta da ikramiye devretti.