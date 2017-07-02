Sayısal Loto sonuçları 1 Temmuz: Devirli ikramiyede umutlar haftaya kaldı!

Sayısal Loto cumartesi gecesine heyecan kattı. Önceki hafta devreden ikramiyenin büyümesiyle birçok kişi bayilere koştu ve Sayısal Loto kuponları hazırladı. Zengin olma umuduyla Sayısal Loto sonuçlarını kontrol eden yüz binlerce vatandaşın umutları gelecek haftaya kaldı. Sayısal Loto sonuçlarına göre bu hafta kimse 6 bilemedi ve Sayısal Loto ikinci devirini geçerkeleştirdi. İşte Sayısal Loto sonuçlarıan dair detaylar ve ikramiye dağılımı...

Milli Piyango İdaresince gerçekleştirilen çekilişle belirlenen Sayısal Loto sonuçları dün akşam saat 21:15’te tamamlandı. Sayısal Loto’da 3 buçuk milyon civarına yükselen ikramiyeyi kimse kazanamadı. Gelecek hafta devirli ikramiyenin birçok şans oyunu tutkununu cezbetmesiyle Sayısal Loto’ya katılımın yüksek olması ve ikramiyenin 5 milyona yaklaşması bekleniyor. Haberimizin devamında yer alan tablodan Sayısal Loto’da bu haftaki ikramiye dağılımını ve kazanan numaraları görebilirsiniz…

SAYISAL LOTO SONUÇLARI 1 TEMMUZ

Sayısal Loto’da 1077 numaralı 1 Temmuz tarihli çekilişin sonuçlarına göre şanslı numaralar; 3-8-13-22-40-48 olarak belirlendi.

SAYISAL LOTO İKRAMİYE DAĞILIMI

SAYISAL LOTO SONUÇLARI İKRAMİYE DAĞILIMI

6 bilen kişi sayısı : 2. Devir Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3.457.922,72TL 5 bilen kişi sayısı : 199 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3.696,95TL 4 bilen kişi sayısı : 9.312 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 59,35TL 3 bilen kişi sayısı : 159.281 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 9,80 TL

GEÇTİĞİMİZ HAFTA SAYISAL LOTO’DA HANGİ SAYILAR KAZANDI?

Sayısal Loto’da geçtiğimiz hafta 7-10-22-23-30-45 sayıları çekilişte çıkan sayılar olarak belirlendi fakat kimse 6 numarayı doğru tahmin etmeyi başaramayıca ikramiye bu haftaya devretti. Geçen hafta gibi bu hafta da ikramiye devretti.