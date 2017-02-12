Sayısal Loto sonuçları 11 Şubat: 1.7 milyon TL’lik devir gerçekleşti!

Bu hafta Milli Piyango şans oyunlarında adeta devirhaftası oldu. Son olarak haftanın Sayısal Loyo sonuçları da belli oldu ve Şubat Sayısal Loto çekilişi de devir ile sonuçlanınca bu hafta 4 Şans oyunundan 3'ünde büyük ikramiye devretmiş oldu. İşte 1057. hafta Sayısal Loto sonuçları, çekilişte çıkan numaralar ve ikramiye dağılımı...

Bu hafta Milli Piyango şans oyunlarında adeta devirhaftası oldu. Son olarak haftanın Sayısal Loyo sonuçları da belli oldu ve Şubat Sayısal Loto çekilişi de devir ile sonuçlanınca bu hafta 4 Şans oyunundan 3'ünde büyük ikramiye devretmiş oldu. İşte 1057. hafta Sayısal Loto sonuçları, çekilişte çıkan numaralar ve ikramiye dağılımı...

Haftanın Sayısal Loto sonuçları dün akşam belli oldu ve bu hafta şans oyunlarında devir haftası oldu. On Numara dışındaki MPİ’nin tüm şans oyunlarında yani Sayısal Loto, Şans Topu ve Süper Loto’da devir gerçekleşti. Sayısal Loto çekilişinde çıkan numarların hepsini birden bilen çıkmayınca gerçekleşen devirin miktarı ise 1.7 milyon TL oldu. Bakalım bu 1. devir bir seriye dönüşecek mi? İşte 11 Şubat tarihli 1057. hafta Sayısal Loto sonuçları, çekilişte çıkan numaralar ve kazanılan ikramiye miktarları…

Haftanın numaraları: 4, 12, 24, 25, 29, 4.

Sayısal Loto çekilişinde altı bilen çıkmayınca bir milyon 711 bin 286 lira altmış bir kuruş olan büyük ikramiye haftaya yapılacak çekilişe devir etti. Sayısal Loto çekilişinde diğer ikramiyelerin dağılımı şöyle oldu; 5 bilen 145 kişi 4 bin 971 lira yetmiş beşer kuruş, 4 bilen 7 bin 577 kişi 72 lira yirmişer kuruş, 3 bilen 140 bin 473 kişi 10 lira seksen beşer kuruş ikramiye alacaklar.

GEÇTİĞİMİZ HAFTANIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

4 Şubat tarihli Sayısal Loto sonuçlarına göre büyük ikramiye İstanbul Kadıköy’den 1 kişiye çıktı ve talihli kişi 1.745.158,75 TL’nin sahibi oldu. Sayısal Loto’da kazandıran numaralar şöyle şekillendi: 16 – 27 – 28 – 32 – 42 – 43. Sayısal Loto çekilişinde diğer ikramiyelerin dağılımı ise şu şekilde gerçekleşti: 5 bilen 123 kişi 5 bin 975 lira yetmişer kuruş, 4 bilen 7bin 556 kişi 73 lira yirmi beşer kuruş ve 3 bilen 138 bin 566 kişi ise 11 lira yirmi beşer kuruş ikramiye kazandılar.