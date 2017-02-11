Sayısal Loto sonuçları 11 Şubat 2017: İşte MPİ Sayısal Loto 1057. hafta sonuçları

Sayısal Loto sonuçları haberimizde. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Sayısal Loto çekilişi yapıldı. 1057. kez yapılan Sayısal Loto çekilişi ile haftanın kazandıran numaraları belli oldu. Sayılsa Loto çekilişinde altı bilen çıkmadı ve yaklaşık 1.7 milyon lira olan ikramiye haftaya devir etti. İşte 11 Şubat 2017 tarihli Sayısal Loto'da haftanın kazandıran numaraları...

Sayısal Loto sonuçları haberimizde. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Sayısal Loto çekilişi yapıldı. 1057. kez yapılan Sayısal Loto çekilişi ile haftanın kazandıran numaraları belli oldu. Sayılsa Loto çekilişinde altı bilen çıkmadı ve yaklaşık 1.7 milyon lira olan ikramiye haftaya devir etti. İşte 11 Şubat 2017 tarihli Sayısal Loto'da haftanın kazandıran numaraları...

Sayısal Loto sonuçları belli oldu. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Sayısal Loto 1057. hafta çekilişinde altı bilen çıkmadı. 11 Şubat 2017 tarihli Sayısal Loto çekilişinde altı bilen olmayınca büyük ikramiye haftaya devir etti. İşte Sayısal Loto sonuçları, haftanın kazandıran numaraları ve kazanılan ikramiye miktarları…

Sayısal Loto 1057. haftanın kazandıran numaraları; 4, 12, 24, 25, 29 ve 47 olarak belirlendi.

Sayısal Loto çekilişinde altı bilen çıkmayınca bir milyon 711 bin 286 lira altmış bir kuruş olan büyük ikramiye haftaya yapılacak çekilişe devir etti.

Sayısal Loto çekilişinde diğer ikramiyelerin dağılımı şöyle oldu; 5 bilen 145 kişi 4 bin 971 lira yetmiş beşer kuruş, 4 bilen 7 bin 577 kişi 72 lira yirmişer kuruş, 3 bilen 140 bin 473 kişi 10 lira seksen beşer kuruş ikramiye alacaklar.

SAYISAL LOTO SONUÇLARI 4 ŞUBAT

Sayısal Loto’nun 1056. hafta çekilişi gerçekleşti. 4 Şubat tarihli Sayısal Loto sonuçlarına göre büyük ikramiye İstanbul Kadıköy’den 1 kişiye çıktı ve talihli kişi 1.745.158,75 TL’nin sahibi oldu.

Sayısal Loto’da kazandıran numaralar şöyle şekillendi: 16 – 27 – 28 – 32 – 42 – 43

Sayısal Loto çekilişinde diğer ikramiyelerin dağılımı ise şu şekilde gerçekleşti: 5 bilen 123 kişi 5 bin 975 lira yetmişer kuruş, 4 bilen 7bin 556 kişi 73 lira yirmi beşer kuruş ve 3 bilen 138 bin 566 kişi ise 11 lira yirmi beşer kuruş ikramiye kazandılar.