Sayısal Loto sonuçları 14 Ocak: Büyük ikramiye 177’ye kişiye!

Haftanın Sayısal Loto sonuçları belli oldu ve 3 devirlik büyük ikramiye 5 bilen 177 kişiye bölüştürüldü. İşte 14 Ocak tarihli 1053. hafta Sayısal Loto sonuçları, 177 kişiye yaklaşık 50 biner para ödülü kazandıran numaralar ve ikramiye dağılımı...

Haftanın Sayısal Loto sonuçları belli oldu ve 3 devirlik büyük ikramiye 5 bilen 177 kişiye bölüştürüldü. İşte 14 Ocak tarihli 1053. hafta Sayısal Loto sonuçları, 177 kişiye yaklaşık 50 biner para ödülü kazandıran numaralar ve ikramiye dağılımı...

Haftanın Sayısal Loto sonuçları belli oldu ve Sayısal Loto’da çok nadir rastlanılan bir olay gerçekleşti: Büyük ikramiye 5 bilenlere dağıtıldı. Bilindiği gibi Sayısal Loto’da art arda 4 kez devir gerçekleşmesi durumunda büyük ikramiye 5 bilenler arasında bölüştürülüyor. Geçtiğimiz 3 haftada Sayısal Loto çekilişlerinde kimse altı bilmeyi başaramamıştı. Son olarak 14 Ocak 2017 tarihli 1053. hafta çekilişinde de kimse çıkan numaraların tamamını bilemeyince büyük ikramiye beş bilmeyi başaran 177 kişi arasında bölüştürüldü. Talihlilerin her biri yaklaşık 50 bin TL kazandılar. İşte Ocak 2. haftasının Sayısal Loto sonuçları, çekilişte çıkan numaralar ve ikramiye dağılımı…

Haftanın Numaraları: 05, 26, 29, 34, 35, 36

6 bilen kişi sayısı : Devir Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 0,00TL 5 bilen kişi sayısı : 177 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 49.816,50TL 4 bilen kişi sayısı : 8.569 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 80,60TL 3 bilen kişi sayısı : 169.223 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 11,45TL

Sayısal Loto’da bu hafta 5 bilen 177 kişi 49.816,50 TL, 4 bilen 8 bin 569 kişi 80 lira 60’ar kuruş, 3 bilen 169 bin 223 kişi 11 lira 45’er kuruş kazandı.