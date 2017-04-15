Sayısal Loto sonuçları 15 Nisan: Büyük ikramiye devretti!

15 Nisan tarihli beklenen Sayısal Loto sonuçları belli oldu. Sayısal Loto sonuçlarına göre 6 şanslı numarayı da bilip ikramiyeyi kazanan oldu mu? Sayısal Loto sonuçlarına göre ne kadar ikramiye dağıtıldı? İşte 1066 numaralı Sayısal Loto çekilişi sonuçları...

Sayısal Loto’da bir sonuç günü daha geldi, şans oyunu tutkunlarının heyecanla beklediği sonuçlar açıklandı. Büyük ikramiyeyi kazanan vatandaş hangi şehirden çıktı? Haftanın şanslı numaraları hangileri oldu? İşte Sayısal Loto sonuçları ve ikramiye dağılımı…

SAYISAL LOTO SONUÇLARI 15 NİSAN

Sayısal Loto’da haftanın kazanan numaraları: 1-2-23-39-41-45

Sayısal Loto’da bu hafta 6 şanslı numarayı kimse bilemeyince ikramiye gelecek haftaya devretti.

SAYISAL LOTO İKRAMİYE DAĞILIMI

GEÇEN HAFTA SAYISAL LOTO ZENGİN ETTİ

Geçtiğimiz hafta Sayısal Loto’da 6 şanslı numarayı tek kişi bildi ve 3,7 milyon TL’lik büyük ikramiyeye tek başına sahip oldu. Şanslı kupon Çorlu’dan yatırıldı.