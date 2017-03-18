Sayısal Loto sonuçları 18 Mart: Büyük ikramiye devretti

18 Mart tarihli Sayısal Loto sonuçları belirlendi, şans oyunu tutkunlarının heyecanla beklediği sonuçlara göre hangi şanslı numaralar kazandı? Sayısal Loto'nun 18 Mart tarihli çekilişinin sonuçları ve ikramiye dağılımı haberimizde...

18 Mart tarihli Sayısal Loto sonuçları belirlendi, şans oyunu tutkunlarının heyecanla beklediği sonuçlara göre hangi şanslı numaralar kazandı? Sayısal Loto'nun 18 Mart tarihli çekilişinin sonuçları ve ikramiye dağılımı haberimizde...

Sayısal Loto sonuçları açıklandı. 18 Mart 2017 tarihli Sayısal Loto çekilişi sonuçlarına göre 6 bilen çıkmadığı için yaklaşık 1.7 milyon lira gelecek haftaya devretti. İşte Sayısal Loto sonuçları, haftanın kazandıran numaraları ve diğer ikramiye miktarları…

Sayısal Loto 1062. haftanın kazandıran numaraları: 12-16-28-37-46-49

Sayısal Loto çekilişinde altı bilen çıkmadı. Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan açıklamada iki milyona yaklaşan ikramiye haftaya devretti.

SAYISAL LOTO 18 MART İKRAMİYE DAĞILIMI

6 bilen kişi sayısı : 1. Devir Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 1.743.083,56TL 5 bilen kişi sayısı : 140 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 5.244,75TL 4 bilen kişi sayısı : 7.029 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 79,00TL 3 bilen kişi sayısı : 129.535 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 12,00TL

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