Sayısal Loto sonuçları 18 Mart: Büyük ikramiye devretti

Sayısal Loto sonuçları açıklandı. 18 Mart 2017 tarihli Sayısal Loto çekilişi sonuçlarına göre 6 bilen çıkmadığı için yaklaşık 1.7 milyon lira gelecek haftaya devretti. İşte Sayısal Loto sonuçları, haftanın kazandıran numaraları ve diğer ikramiye miktarları…
Sayısal Loto 1062. haftanın kazandıran numaraları: 12-16-28-37-46-49
Sayısal Loto çekilişinde altı bilen çıkmadı. Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan açıklamada iki milyona yaklaşan ikramiye haftaya devretti.
|6 bilen kişi sayısı :
|1. Devir
|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
|1.743.083,56TL
|5 bilen kişi sayısı :
|140
|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
|5.244,75TL
|4 bilen kişi sayısı :
|7.029
|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
|79,00TL
|3 bilen kişi sayısı :
|129.535
|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
|12,00TL