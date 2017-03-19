Sayısal Loto sonuçları 18 Mart: ilk devirde 1.7 milyon TL

18 Mart tarihli 1062. hafta Sayısal Loto sonuçları belli oldu. Bu hafta 1.7 milyoın TL'yi aşan bir miktar ile ilk devir gerçekleşti. İşte 18 Mart Sayısal Loto sonuçları ve bu hafta 5, 4, 3 bilenlerin alacağı ikramiye miktarları...

18 Mart tarihli 1062. hafta Sayısal Loto sonuçları belli oldu. Bu hafta 1.7 milyoın TL'yi aşan bir miktar ile ilk devir gerçekleşti. İşte 18 Mart Sayısal Loto sonuçları ve bu hafta 5, 4, 3 bilenlerin alacağı ikramiye miktarları...

Haftanın Sayısal Loto sonuçları açıklandı ve 18 Mart tarihli Sayısal Loto çekilişinde çıkan numaraları kimse bilmeyi başaramadı. Hatırlanacağı gibi geçtiğimiz hafta bir kişi altı bilmeyi başarmıştı yani bu çekiliş sonucu 1. devir oldu. Altı tutturmayı kimse başaramadı; peki ya diğer ikramiye kalemleri? İşte 18 Mart Sayısal Loto sonuçları ve bu hafta 5, 4, 3 bilenlerin alacağı ikramiye miktarları…

Haftanın numaraları: 12, 16, 28, 37, 46, 49

SAYISAL LOTO 18 MART İKRAMİYE DAĞILIMI

6 bilen kişi sayısı : 1. Devir Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 1.743.083,56TL 5 bilen kişi sayısı : 140 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 5.244,75TL 4 bilen kişi sayısı : 7.029 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 79,00TL 3 bilen kişi sayısı : 129.535 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 12,00TL

GEÇTİĞİMİZ HAFTANIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

1061. hafta Sayısal Loto çekilişinde kazandıran numaralar, 4 – 7 – 13 – 22 – 25 – 27 olarak belirlenirken bu hafta büyük ikramiye İstanbul Eyüp’ten bir kişiye gitti. Şanslı kişi 3.694.860,75 TL’nin sahibi oldu.