Sayısal Loto sonuçları 18 Mart: ilk devirde 1.7 milyon TL

Haftanın Sayısal Loto sonuçları açıklandı ve 18 Mart tarihli Sayısal Loto çekilişinde çıkan numaraları kimse bilmeyi başaramadı. Hatırlanacağı gibi geçtiğimiz hafta bir kişi altı bilmeyi başarmıştı yani bu çekiliş sonucu 1. devir oldu. Altı tutturmayı kimse başaramadı; peki ya diğer ikramiye kalemleri? İşte 18 Mart Sayısal Loto sonuçları ve bu hafta 5, 4, 3 bilenlerin alacağı ikramiye miktarları…
Haftanın numaraları: 12, 16, 28, 37, 46, 49
SAYISAL LOTO 18 MART İKRAMİYE DAĞILIMI
|6 bilen kişi sayısı :
|1. Devir
|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
|1.743.083,56TL
|5 bilen kişi sayısı :
|140
|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
|5.244,75TL
|4 bilen kişi sayısı :
|7.029
|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
|79,00TL
|3 bilen kişi sayısı :
|129.535
|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
|12,00TL
1061. hafta Sayısal Loto çekilişinde kazandıran numaralar, 4 – 7 – 13 – 22 – 25 – 27 olarak belirlenirken bu hafta büyük ikramiye İstanbul Eyüp’ten bir kişiye gitti. Şanslı kişi 3.694.860,75 TL’nin sahibi oldu.