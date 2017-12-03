Sayısal Loto sonuçları 2 Aralık: Büyük ikramiye hangi şanslı kupona çıktı? İşte MPİ Sayısal Loto sonuçları…

Sayısal Loto'da haftanın sonuçları Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan çekilişle belirlendi. Haftanın Sayısal Loto sonuçlarına göre hangi şanslı 6 sayı büyük ikramiyeyi kazandı sorusunun cevabı belli oldu. Şans oyunu tutkunlarının internete akın ettiği Sayısal Loto sonuçları haberimizde...

Sayısal Loto sonuçlarına göre zengin olmayı uman yüz binlerce vatandaş internette Sayısal Loto sonuçlarını arıyor. Milli Piyango İdaresi'nin gerçekleştirdiği çekilişle bu hafta 2 Aralık tarihli çekilişte ikramiye kazanan numaralar belirlendi. Aşağıda haftanın kazanan numaralarını bulabilirsiniz…

SAYISAL LOTO SONUÇLARI 2 ARALIK

Bir cumartesi gecesi daha Sayısal Loto heyecanıyla geçildi. Zengin olma hayali kuran yüzbinlerce vatandaş Sayısal Loto sonuçlarını öğrenip kuponlarını kontrol etmek istiyor. MPİ 2 Aralık 2017 Sayısal Loto çekiliş sonuçları belli oldu. Sayısal Loto 2 Aralık sonuçlarına göre büyük ikramiye bir kişiye çıktı. Mersin'de kuponunu yatıran bir vatandaş 5 milyonun üzerindeki ikramiyenin sahibi oldu. 5 Bilen 165 kişi 5 bin 311 lira 40 kuruş kazandılar. İşte kazandıran numaralar…

1, 5, 8, 17, 20, 46

SAYISAL LOTO İKRAMİYE ÖDEME MERKEZLERİ

Sayısal Loto ikramiyelerinin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.Sayısal Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Milli Piyango idaresi Genel Müdürlüğü tarafından ödenecektir.

İKRAMİYESİNİ ALMAK İSTEYENLER İÇİN;