Sayısal Loto sonuçları 25 Kasım: İkinci kez devretti, Sayısal Loto’da umutlar haftaya…

Haftanın Sayısal Loto sonuçları beli oldu ve bu hafta MPİ’nin çekiliş merkezinde canlı yayında ve Noter huzurunda gerçekleştirilen çekilişte çıkan numaraların hepsini birden bilmeyi başaran olmadı. Sayısal Loto'nun 25 Kasım tarihli çekilişi devretti, gelecek hafta ikramiye katlanacak! İşte Sayısal Loto sonuçları...

Kasım ayının son Sayısal Loto sonuçları dün yapılan çekiliş ile belirlendi ve bu hafta kimse altı bilemedi. Her cumartesi milyonlarca lira dağıtan SayısaL Loto'nun 25 Kasım sonuçları açıklandı. Zengin olmayı bekleyen birçok vatandaş cumartesi geceleri Sayısal Loto sonuçlarına kilitleniyor. Sayısal Loto sonuçları her cumartesi gecesi 21:15'te başlayan çekilişle Milli Piynago İdaresi'nce gerçekleştirilen canlı yayında belirleniyor. Bu hafta çekilen Sayısal Loto sonuçlarına göre ikramiye geçen haftaki gibi devretti…

SAYISAL LOTO SONUÇLARI 25 KASIM

İşte bu haftanın Sayısal Loto sonuçları ve çekilişe dair detaylar.

İŞTE 25 KASIM SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Milli Piyango İdaresi'nin Ankara Balgat'taki çekiliş salonunda haftanın şanslı numaraları belirlendi. İşte o numaralar…

SAYISAL LOTO'DA DEVİR KURALI

Milli Piyango İdaresi 17 Ocak 2017'da bir duyuru ile Sayısal Loto'da devir sayısının kaç olduğuna açıklık getirdi. Milli Piyango İdaresi'nin yaptığı açıklama şu şekilde;Sayısal oyunların oyun planları gereği; Sayısal Loto, Şans Topu ve On numara oyunlarında 4.kez büyük ikramiyeyi bilen olmaması halinde büyük ikramiye tutarı bir alt grupta ikramiye bilenlere dağıtılır. Süper Loto oyununda ise devir sınırlaması olmadığı için, altı rakamı doğru tahmin eden çıkana kadar devir devam etmektedir.

Bu nedenle Sayısal Loto oyununun 14/01/2017 tarihli 1053. hafta çekilişi sonucunda; 4.kez 6 bilen olmadığı için büyük ikramiye 5 bilenler arasında dağıtılmıştır.

Aynı şekilde daha önce de Şans Topu oyununun 01/08/2012 tarihli 581. hafta çekilişinde ve Sayısal Loto oyununun 26/03/2016 tarihli 1011. hafta çekilişinde 4. kez büyük ikramiyeyi bilen olmadığı için büyük ikramiye 5 bilenler arasında dağıtılmıştır.

İKRAMİYE ÖDEME MERKEZLERİ

Sayısal Loto ikramiyelerinin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.Sayısal Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Milli Piyango idaresi Genel Müdürlüğü tarafından ödenecektir.