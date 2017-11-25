Sayısal Loto sonuçları 25 Kasım: MPİ açıkladı İşte kazanan numaralar… Büyük ikramiye devretmişti!

Tüm Türkiye'nin merakla beklediği Sayısal Loto sonuçları açıklandı. Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta Cumartesi akşamları çekilişi gerçekleştirilen Sayısal Loto’da 25 Kasım tarihli 1098. hafta çekilişi tamamlandı. İşte kazanan numaralar ve MPİ tarafından açıklanan 25 Kasım Sayısal Loto sonuçları..

Milli Piyango İdaresi tarafından açıklanan Sayısal Loto sonuçlarında çıkan şanslı numaralar ve büyük ikramiye ile ilgili detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz…

İşte bu haftanın Sayısal Loto sonuçları ve çekilişe dair detaylar.

İŞTE 25 KASIM SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Milli Piyango İdaresi’nin Ankara Balgat’taki çekiliş salonunda haftanın şanslı numaraları belirlendi. İşte o numaralar…

SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

1 ile 49 sayı kümesi içinden 6 sayı seçilerek oynanan bir şans oyunudur. 6,5,4 veya 3 sayının doğru tahmin edilmesiyle ödül kazanılır. Büyük ödül 6 bilen katılımcı veya katılımcılara verilir. Bir çekilişte 6 bilen çıkmaz ise ödül bir sonraki çekilişe devredilir ve ödül miktarı böylece katlanarak devam eder. Bu şekilde yapılacak devir 3 haftayı geçemez 4'üncü haftada da 6 numarayı doğru tahmin eden yoksa ödül beş bilen katılımcı veya katılımcılara, beş bilen de yoksa ödül, dört numarayı doğru tahmin eden katılımcı veya katılımcılara verilir. Sayısal Loto sonuçları MPİ canlı yayını ile her cumartesi saat 21.15’te açıklanıyor.

SAYISAL LOTO İKRAMİYE ÖDEME MERKEZLERİ

Sayısal Loto ikramiyelerinin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür. İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar. Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkod, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.Sayısal Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri, (3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden, (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden, (6) bilenlere ise, ikramiyeleri Milli Piyango idaresi Genel Müdürlüğü tarafından ödenecektir.