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Sayısal Loto sonuçları 25 Mart: 1 devirli ikramiye 1 kişiye gitti!

25 Mart tarihli 1063. hafta Sayısal Loto sonuçları belli oldu ve geçtiğimiz hafta devreden büyük ikramiye buhafta sahibini buldu. İşte 1 kişinin 3.5 milyon TL'yi aşkın büyük ikramiye kazandığı Sayısal Loto sonuçları, çekilişte çıkan numaralar ve ikramiye miktarı...
09:5726 Mart 2017
Gündem
Sayısal Loto sonuçları 25 Mart: 1 devirli ikramiye 1 kişiye gitti!
25 Mart tarihli 1063. hafta Sayısal Loto sonuçları belli oldu ve geçtiğimiz hafta devreden büyük ikramiye buhafta sahibini buldu. İşte 1 kişinin 3.5 milyon TL'yi aşkın büyük ikramiye kazandığı Sayısal Loto sonuçları, çekilişte çıkan numaralar ve ikramiye miktarı...

Mart ayının son Sayısal Loto sonuçları devirli ikramiye için belirlendi. 1.7 milyon TL’lik devrin ardından 25 Mart Sayısal Loto çekilişinde büyük ikramiye tutaru 3.6 milyon TL oldu. MPİ’nin Ankara’daki çekiliş merkezinde yapılan ve internetten canlı yayımlanan çekiliş sonucunda kuponunu Ankara’nın Altındağ ilçesinden yatıran bir talihli kazandı. Haberimizin devamından çekilişte çıkan numaraları öğrenebilir ve diğer ikramiye kalemlerini görebilirsiniz. İşte 1063. hafta Sayısal Loto sonuçları, haftanın şanslı numaraları ve ikramiye dağılımı…

Haftanın numarları: 01, 08, 12, 19, 20, 23

SAYISAL LOTO İKRAMİYE DAĞILIMI

6 bilen kişi sayısı :1Kişi başına düşen ikramiye tutarı:3.660.939,25TL
5 bilen kişi sayısı :136Kişi başına düşen ikramiye tutarı:5.939,90TL
4 bilen kişi sayısı :8.326Kişi başına düşen ikramiye tutarı:72,90TL
3 bilen kişi sayısı :155.143Kişi başına düşen ikramiye tutarı:11,05TL
25 Mart 2017 tarihli Sayısal Loto çekilişinde çıkan numaralar

GEÇTİĞİMİZ HAFTANIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Önceki haftanın Sayısal Loto çekilişinde çıkan numaraları kimse bilmeyi başaramadı. Haftanın numaraları 12, 16, 28, 37, 46, 49 olarak belirlendi ve SAyısal Loto sonuçlarına göre sonraki hafta 1.7 milyon TL devretti.

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