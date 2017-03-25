Sayısal Loto sonuçları 25 Mart 2017 – Devirli ikramiye tek kişiye!

1062. hafta Sayısal Loto sonuçları MPİ tarafından açıklandı. Sayısal Loto'da geçen hafta devreden ikramiye tek kişiye gitti. İşte 25 Mart Sayısal Loto sonuçları, çekilişte çıkan numaralar ve diğer ikramiye miktarları...

1062. hafta Sayısal Loto sonuçları MPİ tarafından açıklandı. Sayısal Loto'da geçen hafta devreden ikramiye tek kişiye gitti. İşte 25 Mart Sayısal Loto sonuçları, çekilişte çıkan numaralar ve diğer ikramiye miktarları...

Her cumartesi akşamı şans oyunu tutkunlarını büyük heyecanlara sürükleyen Sayısal Loto'da 1062. hafta çekilişi tamamlandı ve sonuçlar belli oldu. Bu hafta Sayısal Loto sonuçlarına göre büyük ikramiye tek kişiye gitti. Tam olarak 3.660.939,25 TL kazanan vatandaş kuponunu Ankara’nın Altındağ ilçesinden yatırmıştı. Haftanın Sayısal Loto sonuçları şu şekilde;

25 MART SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Haftanın kazanan numaraları: 1-8-12-19-20-23

SAYISAL LOTO İKRAMİYE DAĞILIMI



6 bilen kişi sayısı : 1 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3.660.939,25TL 5 bilen kişi sayısı : 136 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 5.939,90TL 4 bilen kişi sayısı : 8.326 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 72,90TL 3 bilen kişi sayısı : 155.143 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 11,05TL

SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Sayısal Loto Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen, oynayanların 1-49 sayıları içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan bir şans oyunudur.

Sayısal Loto çekilişi, özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler, MPİ tarafından belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.

İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.

Sayısal Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğümüz tarafından ödenecektir.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.