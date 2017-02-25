Sayısal Loto sonuçları 25 Şubat: 5.6 milyon TL tek kişiye!

25 Şubat tarihli 1059. hafta Sayısal Loto sonuçları için çekiliş gerçekleştirildi. Bu haftaki çekilişte 2 devir ile 5.6 milyonu aşan büyük ikramiye tek kişinin oldu. İşte haftanın Sayısal Loto sonuçları, çekilişte çıkan numaralar ve ikramiye dağılımı...

25 Şubat tarihli 1059. hafta Sayısal Loto sonuçları için çekiliş gerçekleştirildi. Bu haftaki çekilişte 2 devir ile 5.6 milyonu aşan büyük ikramiye tek kişinin oldu. İşte haftanın Sayısal Loto sonuçları, çekilişte çıkan numaralar ve ikramiye dağılımı...

Şubat ayının son Sayısal Loto sonuçları için çekiliş gerçekleştirildi ve haftanın numaraları belli oldu. 25 Şubat tarihli 1059. hafta çekilişi büyük ikramiyesi 5 milyon TL’yi aşan toplamda da 8 milyonu geçen bir ikramiye tutarı için yapıldı. Daha önce 2 devir gerçekleşen Sayısal Loto’da bu hafta sonuçları nasıl olacak merak ediliyordu? MPİ’nin açıkladığı sonuçlara göre 5.6 milyon TL’lik büyük ikramiye, kuponunu Trabzon’un Ortahisar ilçesinden yatıran bir talihlinin oldu. İşte haftanın Sayısal Loto sonuçları, çekilişte çıkan numaralar ve ikramiye dağılımı…

Haftanın Numaraları: 13, 20, 25, 28, 30, 48

6 bilen kişi sayısı : 1 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 5.632.868,75 TL 5 bilen kişi sayısı : 164 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 5.269,10TL 4 bilen kişi sayısı : 9.076 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 72,15TL 3 bilen kişi sayısı : 166.930 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 10,95TL

GEÇTİĞİMİZ HAFTANIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Önceki hafta Sayısal Loto’da çıkan numaralar 2-18-28-33-36-40 oldu. Çekilişte altı bilen olmayınca 3 milyon 581 bin 571 lira altmış altı kuruş olan ikramiye bu haftaya devrretti. Sayısal Loto’da diğer ikramiyelerin dağılımı ise şöyle oldu; 5 bilen 138 kişi 5 bin 708 lira yetmiş beşer kuruş, 4 bilen 7 bin 875 kişi 75 lira otuzar kuruş, 3 bilen 147 bin 200 kişi 11 lira otuz beşer kuruş ikramiye alacaklar.