Sayısal Loto sonuçları: (25 Şubat) Büyük ikramiye Trabzon’a gitti

Her cumartesi günü çekilen ve milyonlarca lira dağıtan Sayısal Loto’nun 1059. hafta sonuçları açıklandı. 25 Şubat tarihli Sayısal Loto çekişinde büyük ikramiyeyi Trabzon Ortahisr’dan bir kişi kazandı. Talihli 5 milyon 632 bin 868 lira 75 kuruşun sahibi oldu.
İşte Sayısal Loto’da kazandıran numaralar: 13 – 20 – 25 – 28 – 30 – 48
Sayısal Loto çekilişinde dağıtılan diğer ikramiyelerin miktarları ise şöyle oldu; 5 bilen 164 kişi 5.269,10 TL, 4 bilen 9.076 kişi 72,15 TL ve 3 bilen 166.930 kişi 10,95 TL ikramiye kazandılar.