Sayısal Loto sonuçları 4 Mart: İşte MPİ Sayısal Loto sonucu 1060. hafta

Sayısal Loto çekildi. Büyük heyecanla beklenen Sayısal Loto sonuçları belli oldu. Milli Piyango İdaresi tarafından canlı yayında yapılan çekilişle 1060. hafta Sayısal Loto sayıları açıklandı. Belirlenen bu altı sayıyı bilen çıkmadı. Sayısal Loto 4 Mart çekilişinde büyük ikramiye haftaya devir etti. İşte Sayısal Loto haftanın kazandıran numaraları...

Sayısal Loto çekildi. Büyük heyecanla beklenen Sayısal Loto sonuçları belli oldu. Milli Piyango İdaresi tarafından canlı yayında yapılan çekilişle 1060. hafta Sayısal Loto sayıları açıklandı. Belirlenen bu altı sayıyı bilen çıkmadı. Sayısal Loto 4 Mart çekilişinde büyük ikramiye haftaya devir etti. İşte Sayısal Loto haftanın kazandıran numaraları...

Sayısal Loto sonuçları belli oldu. Milli Piyango İdaresi tarafından her cumartesi akşamı çekilen şans oyunlarının en eskisi olan Sayısal Loto 4 Mart çekilişi bu akşam yapıldı. Çekiliş komitesi ve noterin hazır olduğu Sayısal Loto çekilişinde 1060. haftanın büyük ikramiyeyi kazandıracak altı sayısı belirlendi. Sayısal Loto çekilişinde bu altı sayıyı bilen olmadı ve büyük ikramiye devir etti. İşte Sayısal Loto haftanın kazandıran numaraları…

Sayısal Loto 106. haftanın kazandıran numaraları; 1, 15, 26, 31, 33 ve 43 olarak belirlendi.

Sayısal Loto çekilişinde altı bilen olmadığı için bir milyon 773 bin 884 lira seksen üç kuruş olan büyük ikramiye haftaya devir etti.

Sayısal Loto 4 Mart çekilişinde diğer sayıları bilen kişi sayısı ve kişi başına kazandıkları ikramiye miktarları şöyle dağıldı; 5 bilen 134 kişi 5 bin 574 lira seksener kuruş, 4 bilen 7 bin 482 kişi 75 lira otuzar kuruş ve 3 bilen 141 bin 411 kişi 11 lira yirmişer kuruş.

Milli Piyango İdaresi, Sayısal Loto 1060. hafta çekilişinde dağıtılacak toplam ikramiyenin 4 milyon 668 bin 105 TL, büyük ikramiyeni ise bir milyon 773 bin 880 TL olduğunu açıkladı.

SAYISAL LOTO GEÇEN HAFTANIN ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Sayısal Loto geçen haftanın çekilişinde talihli bir kişi altı bilerek büyük ikramiyenin sahibi oldu. Geçen hafta yapılan Sayısal Loto çekilişinden önceki iki hafta altı bilen olmamış ve devir etmişti. Trabzon’un Ortahisar ilçesindeki bir bayiden yatırılan kuponla altı bilen şanslı insan, 5 milyon 632 bin 868 lira yetmiş beş kuruş olan ikramiyeyi kazandı.

Sayısal Loto 1059. haftanın kazandıran numaraları; 13, 20, 25, 28, 30 ve 48 olarak belirlendi.

Sayısal Loto 25 Şubat çekilişinde büyük ikramiyenin dışında olan sayıları bilen kişi sayısı ve kişi başına kazandıkları ikramiye miktarları şöyle dağıldı; 5 bilen 164 kişi 5 bin 269 lira onar kuruş, 4 bilen 9 bin 76 kişi 72 lira on beşer kuruş ve 3 bilen 166 bin 930 kişi 10 lira doksan beşer kuruş.

SAYISAL LOTO’DA DEVİR KURALI

Milli Piyango İdaresi 17 Ocak 2017’da bir duyuru ile Sayısal Loto’da devir sayısının kaç olduğuna açıklık getirdi. Milli Piyango İdaresi’nin yaptığı açıklama şu şekilde;Sayısal oyunların oyun planları gereği; Sayısal Loto, Şans Topu ve On numara oyunlarında 4.kez büyük ikramiyeyi bilen olmaması halinde büyük ikramiye tutarı bir alt grupta ikramiye bilenlere dağıtılır. Süper Loto oyununda ise devir sınırlaması olmadığı için, altı rakamı doğru tahmin eden çıkana kadar devir devam etmektedir.

Bu nedenle Sayısal Loto oyununun 14/01/2017 tarihli 1053. hafta çekilişi sonucunda; 4.kez 6 bilen olmadığı için büyük ikramiye 5 bilenler arasında dağıtılmıştır.

Aynı şekilde daha önce de Şans Topu oyununun 01/08/2012 tarihli 581. hafta çekilişinde ve Sayısal Loto oyununun 26/03/2016 tarihli 1011. hafta çekilişinde 4. kez büyük ikramiyeyi bilen olmadığı için büyük ikramiye 5 bilenler arasında dağıtılmıştır.