Sayısal Loto sonuçları belli oluyor. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Sayısal Loto çekilişinde büyük ikramiyenin 5 milyonun üzerinde olması bekleniyor. Son iki haftadır devir eden Sayısal Loto'nun yılbaşı gecesi yapılan son çekilişinde 3.8 milyon lira devir etmişti. Bu hafta Sayısal Loto'da altı bilecek çıkacak mı merakla bekleniyor. Sayısal Loto oynayanlar nefeslerini tuttular ve çekilişi saatini beklemeye başladılar. Haberimizden Sayısal Loto çekilişini canlı olarak izleyebilir ve kuponunuzu anında sorgulayabilirsiniz.

Sayısal Loto sonuçları belli oluyor. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Sayısal Loto çekilişinde büyük ikramiyenin 5 milyonun üzerinde olması bekleniyor. Son iki haftadır devir eden Sayısal Loto'nun yılbaşı gecesi yapılan son çekilişinde 3.8 milyon lira devir etmişti. Bu hafta Sayısal Loto'da altı bilecek çıkacak mı merakla bekleniyor. Sayısal Loto oynayanlar nefeslerini tuttular ve çekilişi saatini beklemeye başladılar. Haberimizden Sayısal Loto çekilişini canlı olarak izleyebilir ve kuponunuzu anında sorgulayabilirsiniz.

Sayısal Loto sonuçları canlı yayında yapılacak çekilişle belli oluyor. Milli Piyango İdaresi tarafından her cumartesi akşamı yapılan Sayısal Loto çekilişi heyecanla bekleniyor. Geçen hafta yapılan Sayısal Loto çekilişinde altı bilen çıkmadı ve 2. devirle yaklaşık 3 milyon 800 bin lira devir etti. Bu akşam yapılacak 7 Ocak 2017 tarihli Sayısal Loto çekilişinde altı bilecek şanslıları 5 milyonu aşacak ikramiye bekliyor. Milli Piyango İdaresi tarafından canlı yayında gerçekleştirilecek 1052. hafta Sayısal Loto çekilişini aşağıdaki bağlantıya tıklayarak izleyebilir ve Sayısal Loto kuponunuzu anından kontrol edebilirsiniz.

Sayısal Loto sonuçları 7 Ocak 2017: Milli Piyango 1052. hafta Sayısal Loto çekilişi canlı izle

SAYISAL LOTO SONUÇLARI 31 ARALIK 2016

Sayısal Loto 1051. haftanın kazandıran numaraları; 4, 9, 25, 28, 40, 43 olarak belirlendi.

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen 24 Aralık 2016 tarihli Sayısal Loto çekilişinde altı bilen çıkmayınca 3 milyon 814 bin 504 lira 16 kuruş olan büyük ikramiye haftaya devir etti.

Sayısal Loto çekilişinde kazanılan diğer ikramiyelerin dağılımı şöyle; 5 bilen 162 kişi 5 bin 722 lira elli beşer kuruş, 4 bilen 8 bin 761 kişi 79 lira doksan beşer kuruş, 3 bilen 165 bin 746 kişi 11 lira seksen beşer kuruş ikramiye alacaklar.

Sayısal Loto’da bu hafta dağıtılacak toplam ikramiye 7 milyon 406 bin 89 lira olarak açıklanırken büyük ikramiye ise 3 milyon 814 bin 499 lira olarak açıklandı.